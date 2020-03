Gf, Barbara Eboli contro Patrick: "Traditore"

Manca davvero poco alla finale del Grande Fratello Vip 2020. L'emergenza Coronavirus ha infatti costretto la produzione a stringere i tempi per arrivare alla conclusione del reality show, anticipando così la finale a mercoledì 8 aprile.

In vista della finale sempre più prossima, gli inquilini della casa hanno quindi iniziato a ipotizzare chi potrebbero essere i finalisti. Tra questi ha detto la sua anche Patrick Ray Pugliese, uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Così, parlando con Andrea Denver, Teresanna Pugliese e Sossio Aruta, Patrick ha voluto fare una previsione sulla finale del Grande Fratello Vip, affermando di essersi fatto un’idea ben precisa sui concorrenti che potrebbero davvero arrivare fino in fondo. Tra i vari nomi, però, il gieffino ha escluso categoricamente Licia Nunez. Andrea Denver però ha subito ribattuto di essere convinto del contrario, facendoglielo notare. Ma Patrick è rimasto fermo sulle sue idee, affermando: "No, Licia non ci arriva… Vedrai… Sono pronto a scommetterci 50 euro che adesso non ho qui con me…" . In segno di sfida, il modello veronese ha quindi ribattuto per gioco: "Ok, ci sto, ma vedrai che ho ragione io…" .

Complice la tensione crescente, queste sue affermazioni, così come la scommessa tra i due inquilini, hanno fatto letteralmente infuriare Barbara Eboli, la quale sui social non ci è andata affatto leggera contro il gieffino. La fidanzata della Nunez, infatti, ha scritto un tweet contro Patrick senza peli sulla lingua: "Addirittura ci ha puntato 50 euro sulla sua esclusione dalla finale… Cosa devo dedurre? Che non la salverà? Cari fan di Patrick ora voglio vedere chi è il traditore… Tutta la vita Paolo Ciavarro…" . E dopo averlo attaccato duramente su Twitter, è tornata a scrivere un altro post di fuoco nei suoi confronti: "La differenza è che Licia crede in lui come finalista, ma lui no. Bene così. Tutti si scoprono per quello che sono prima o poi" .

Parole, quelle usate da Barbara contro Patrick, che hanno alzato un vero e proprio polverone mediatico. Le forti dichiarazioni della compagna di Licia, infatti, hanno fatto infuriare i numerosi fan del concorrente che sui social l'hanno attaccata e criticata pesantemente. C’è chi infatti ha tenuto a ricordarle che, fino a prova contraria, la Eboli sosteneva che Patrick fosse il suo inquilino preferito, ovviamente in seconda posizione rispetto alla sua Licia. Alla fine, però, Barbara Eboli ha preferito tagliare corta la discussione sentenziando in questo modo: "Pensate quello che volete abbiamo finalmente scoperto il pensiero Patrick. Tanto arriva la finale tranquilli, siete fortissimi…" .

Esatto addirittura ci ha messo 50 euro do scommessa addirittura cosa devo dedurre che la non la salverà ??!! Cari fan di Patrick ora voglio vedere chi è io traditore . Tutta la vita Paolo Ciavarro ! — BarbaraEboli (@barbara_eboli) March 26, 2020

