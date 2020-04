Gf, il marito di Fernanda contro Wanda e Pupo: "Non si sono informati"

Una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip è stata senza dubbio Fernanda Lessa. La modella brasiliana si è sempre mostrata piuttosto schietta nel dire ciò che pensa, motivo per il quale sono nate non poche discussioni con gli altri inquilini. Tuttavia, Fernanda è stata difesa a spada tratta anche al di fuori della casa più spiata d'Italia. Infatti, suo marito Luca Zocchi è intervenuto più volte in televisione per dire la sua e sostenere sua moglie.

Di recente, Luca Zocchi è stato ospite della trasmissione Non succederà più su Radio Radio, rilasciando un’intervista a Giada Di Miceli. L’occasione è stata utile per affrontare diversi argomenti, tra cui le critiche alle superstizioni di sua moglie.

Come sappiamo, infatti, Fernanda Lessa più volte è stata ripresa per la sua religione e per il suo modus operandi. A rincarare la dose il fatto che, nello studio di Cinecittà, gli opinionisti del programma Pupo e Wanda Nara hanno spesso puntato il dito contro la modella brasiliana. Luca Zocchi ha quindi affermato ai microfoni di Radio Radio: "L'unica cosa che mi è dispiaciuta è la parte che hanno preso gli opinionisti riguardo la sua religione. Mi riferisco al cantante e a Wanda Nara. Mi ha dato fastidio che lui parlasse di magia nera e lei di voodoo, senza informarsi. Basterebbe andare su Google prima di parlare. A noi sono arrivate minacce a casa, è arrivato di tutto e di più per questa cosa. Non capisco perché non si possa pregare e gestire la propria religione in televisione. La libertà di religione è una delle basi. È la cosa di cui sono più risentito, hanno parlato con l'ignoranza pari a quella di un bimbo di quattro anni" . A ancora: "Lo stesso Alfonso Signorini ha detto che il pensiero di Fernanda sulla negatività è un pensiero medievale, anche se lui poi ha chiarito questa cosa" . Insomma, parole molto dure quelle che il marito della Lessa ha riservato ai due opinionisti di questa edizione.

Infine, Luca Zocchi ha concluso con un bellissimo pensiero riferito al percorso televisivo di sua moglie: "Per me la vittoria più grande è che lei non abbia mai toccato alcool nella casa, e ce n’era parecchio. Tutte le volte che la vedevo brindare avevo l’ansia, poi però lo versava nel bicchiere di Fabio Testi ed ero felice" .

Insomma, per Luca l’eliminazione di Fernanda non è mai stata un problema, anzi. Per lui il tesoro da vincere era tutt’altro!

