Gf Vip, scontro tra la Marini e la Elia, interviene la Lessa: "Antonella mi fissava e lanciava energie negative"

La discussione tra Valeria Marini e Antonella Elia è stata al centro della settimana del Grande Fratello Vip. I primi dissapori tra le due sono nati per la gelosia di entrambe nei confronti di Aristide Malnati, conteso tra le due donne. " Non avrei mai pensato di essere conteso tra le due leonesse della Casa ", ha detto l'uomo in riferimento alla faida tra le bionde. Antonella Elia ha rivendicato l'amicizia con Aristide Malnati all'interno del Grande Fratello Vip, mentre la Marini ha fatto sfoggio di un'amicizia di lunga data con l'archeologo.

“ Non vi sopportate! ”, ha esclamato Alfonso Signorini rivolgendosi alle due donne, che hanno risposto in maniera diametralmente opposta. " Non è così ", ha detto Valeria Marini. " Sì, è così ", ha invece risposto Antonella Elia, creando un siparietto involontariamente ironico in una situazione non certamente nata per essere divertente. Alfonso Signorini ha, quindi, mostrato alla Casa le immagini della genesi della discussione, ossia la contesa di Aristide Malnati. " Lei fa un personaggio artefatto, pieno di prosopopea, arroganza e protagonismo. Un personaggio che non ha senso, lei semplicemente vuole essere protagonista, anche a sproposito. Un atteggiamento istrionico e auto celebrativo ", ha detto Antonella Elia ad Alfonso Signorini e riferendosi a Valeria Marini. " Secondo me i suoi giudizi non contano nulla. Da quando è qua dentro ha detto cattiverie nei miei confronti, per altro fuori luogo. Sono contornata da bellissime persone, uomini e donne ", ah ribattuto, invece, Valeria Marini riferendosi ad Antonella Elia. A quel punto, Aristide Malnati è stato chiamato in causa da Alfonso Signorini, che lo ha invitato a prendere una posizione, visto che nei giorni precedenti ha elargito baci e abbracci a entrambe: " Sono gesti di affetto di lunga amicizia con Valeria e di un'amicizia appena nata con Antonella. "

Solo a questo punto, Alfonso Signorini ha mostrato alla Casa le immagini dello scontro e della manata data da Antonella Elia a Valeria Marini. Tuttavia, il conduttore ha voluto porre l'accento sul comportamento poco corretto tenuto dalla stessa concorrente bionda e da altri inquilini. Sono emerse provocazioni di stampo religioso da parte della Marini e della Lessa, oltre che di altri concorrenti, nei confronti di Antonella Elia. Alcuni di loro pare abbiano fatto il segno della croce al passaggio della showgirl bionda e Fernanda Lessa ha recitato alcune incovazioni in portoghese, pare per provocare reazioni nella Elia. " Mi fissava e lanciava energie negative. Lei è tutta negatività, io credo nell'energia e questo porta a me una protezione nella mia pala di luce che ho intorno. Io ho la mia fede del sale e di farmi il segno della croce ", si è difesa Fernanda Lessa che poi ha proseguito: " Io sono sensibile, sento che emana negatività, io assorbo positività e negatività. " Questo discorso non è piaciuto ad Alfonso Signorini, che ha tacciato la Lessa di fare ragionamenti medioevali e ha richiamato la memoria di Mia Martini e la sua tragedia, iniziata proprio con le superstizioni.