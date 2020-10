Gf Vip, Adua Del Vesco ha un ritardo nella Casa: "Mi sento incinta"

L'esperienza al Gf Vip di Adua Del Vesco, che ha deciso di farsi nuovamente chiamare Rosalinda Cannavò, si sta rivelando ricca di colpi di scena. Con i suoi racconti ha convinto Gabriel Garko a a fare coming out, rivelando quindi la falsità della loro storia d'amore al pari di quella con Massimiliano Morra, anche lui concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip. Proprio a Massimiliano Morra avrebbe fatto outing parlando con Dayane Mello, ma in questo caso il pettegolezzo è stato smentito dal diretto interessato qualche giorno dopo. Ora, invece, pare che Adua Del Vesco potrebbe essere incinta.

L'ansia è palpabile nella Casa da quando l'attrice ha confidato alla sua cara amica Dayane di avere un ritardo. Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, presenti durante la rivelazione, hanno subito consigliato all'attrice di effettuare un test di gravidanza per togliersi ogni dubbio e avere eventualmente la certezza di essere in stato interessante. I concorrenti sono reclusi nella Casa di Cinecittà da 37 giorni e considerando il periodo di isolamento in hotel, sono circa 40 i giorni trascorsi dai concorrenti lontani dai loro cari. Fuori dalla porta rossa, Adua ha Giuliano che la aspetta, il suo fidanzato storico.

La notizia della possibile gravidanza di Adua Del Vesco si è diffusa rapidamente nella Casa. Durante la chiacchierata, l'attrice ha raccontato alle sue confidenti, alle quali si è aggiunto anche Tommaso Zorzi, di aver fatto sesso con il fidanzato poco prima di entrare al Grande Fratello ma di aver utilizzato le precauzioni. La ragazza è scesa nei dettagli per far capire meglio agli altri concorrenti la sua situazione, spiegando che il mese precedente ha avuto il ciclo ma non in modo regolare. Ora la Casa è in subbuglio. Tommaso Zorzi sembra essere il più elettrico alla notizia, anche perché nel reality precedente al quale ha partecipato, la sua compagna di gioco scoprì di essere incinta. " Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto ", ha esclamato il ragazzo, forse anche per smorzare un po' la tensione.

" Mi sento incinta ", avrebbe esclamato Adua Del Vesco dopo essere tornata dal confessionale, dopo che il Grande Fratello l'ha chiamata per capire meglio cosa stesse succedendo. Non è chiaro se la ragazza stia scherzando o se, effettivamente, abbia davvero il dubbio di essere incinta. Se davvero dovesse fare un test di gravidanza e questo dovesse risultare positivo, sarebbe l'ennesimo colpo di scena della sua partecipazione al reality.