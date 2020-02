Gf Vip, Andrea Denver si dichiara alla Volpe: "È la mia donna ideale"

Il feeling tra Adriana Volpe e Andrea Denver non è passato inosservato negli ultimi giorni nella casa. I due sono molto amici e trascorrono molto tempo insieme, hanno dimostrato anche grande affiatamento durante la preparazione del ballo per la prova settimanale e il Grane Fratello non ha potuto fare a meno di interrogare i due sul loro rapporto.

In realtà, come ha ammesso Andrea Denver ad Alfonso Signorini, lui ha individuato la sua donna ideale in Adriana Volpe. " Farei carte false per Adriana se avessi vent'anni in meno. È la mia donna ideale. È bellissima ", ha detto Denver in confessionale parlando di Adriana Volpe, che però sembra ricambiare gli apprezzamenti espressi dal modello italiano: " Adoro Denver che la mattina arriva e porta il caffè a letto. A torso nudo ha raggiunto l'obiettivo. " Adriana Volpe fuori dalla Casa ha un marito che la aspetta e Andrea Denver, invece, è fidanzato con Anna, che vive in America ed è una sua collega. Tuttavia, il ragazzo non ha potuto nascondere la sua ammirazione dei confronti di Adriana Volpe, una donna con contenuti e con una grande sensibilità: " Adriana ha quel fare... È una gran bella donna, voglio evitare il due di picche. "

Inevitabile, per Alfonso Signorini, chiedere un commento ad Andrea Denver di quanto detto in confessionale nei confronti di Adriana Volpe: " Mi sto vergognando parecchio ma è quello che penso. L'ho detto dal primo giorno. Le ho detto che sono sempre stato contrario alle relazioni con tanta differenza di età, ma se non fossi fidanzato e lei sposata sarei confuso. " Parole molto sincere da parte di Andrea Denver, che ha il coraggio di esprimere il suo sentimento e il suo pensiero nei confronti della collega, nonostante gli impegni reciproci. Questo evidenzia ulteriormente le buone intenzioni e la trasparenza delle parole di entrambi, anche se Adriana Volpe non sembra comunque essere predisposta a lasciarsi andare a un sentimento nei confronti del modello. La conduttrice, infatti, ha dichiarato che non avrebbe comunque probabilmente ipotizzato una relazione col ragazzo, nemmeno se fuori non ci fosse stato il marito: " Se fossi entrata da donna libera no, c'è troppa differenza di età ma dove vado? " Il conduttore, quindi, ha chiesto ad Adriana Volpe se questo feeling potrebbe intaccare il rapporto con suo marito ma la donna non ha avuto esitazioni a rispondere: “Io mi auguro che Roberto capisca la situazione. Qui è tutta una follia.”