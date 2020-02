Gf Vip, Antonella Elia incontra il fidanzato: "Sono disperato, ti amo più di prima"

Antonella Elia ha trascorso una settimana di forti turbamenti a causa delle immagini che le sono state mostrate una settimana fa durante l'ultima diretta del Grande Fratello. In quelle foto, il suo fidanzato era in dolce compagnia di una donna bionda, che Antonella Elia ha scoperto essere un'ex di Pietro Delle Piane, il suo fidanzato. Lei è Fiore Argento, sorella di Asia e figlia di Asia.

I dubbi e le preoccupazioni hanno attanagliato Antonella Elia per intere giornate, nel dubbio che il suo fidanzato potesse realmente averla tradita con la sua ex fidanzata. Non sono stati giorni facili per lei, che dietro una corazza forte nasconde una fortissima fragilità e grandi insicurezze, che la donna tenta di celare dietro l'ombra dell'aggressività. Le minacce di Antonella Elia sono state spese nel confessionale della Casa, dove la donna ha dichiarato che le basta un attimo per tornare a essere diffidente e che gliel'avebbe fatta pagare. " Pietro potrebbe perdere in un attimo quello che ha guadagnato in 9 mesi e forse l'ha già perso ", ha detto la Elia in un confessionale.

" In questo momento provo delusione ", ha detto Antonella Elia ad Alfonso Signorini durante la diretta prima di incontrare Pietro per un confronto. È stata Adriana Volpe a mediare tra Antonella e Pietro Delle Piane, per evitare una reazione eccessiva da parte della showgirl. La Volpe è stata mandata da Alfonso Signorini a parlare con l'uomo per ammorbidire la situazione e prepararlo all'incontro con Antonella, molto arrabbiata per il presunto tradimento.

Alfonso Signoni ha mostrato alla Elia le immagini della macchina della verità fatta da Pietro Delle Piane a Live – Non è la d'Urso. Sono nate molte polemiche per il risultato della macchina, che ha smentito l'uomo nelle sue dichiarazioni chiave. Pietro Dalle Piane ha accusato la produzione di aver manomesso i risultati, scatenando l'ira della d'Urso. Antonella Elia è rimasta colpita dalle immagini mostrate ma crede alle parole del suo fidanzato. " Io non concepisco il tradimento ", ha detto la donna prima dell'ingresso del suo uomo. " È tutta una stronzata. Ho l'ansia, l'ho vista per lavoro. Dario sta preparando tre progetti e lei mi chiamava da settimane ", ha spiegato Pietro Delle Piane ad Antonella Elia, che sembra essere stata convinta dalle parole dell'uomo.