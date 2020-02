Gf Vip, Antonella Elia su tutte le furie: "Mi sacrificate per fare ascolti"

Serata movimentata al Grande Fratello Vip, che nel dodicesimo appuntamento serale ha visto gli animi della Casa accendersi fin dalle prime battute. La miccia è stata lo scontro del weekend tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia, che durante la diretta non hanno risparmiato parole al veleno l'uno contro l'altra. La showgirl torinese si è sentita talmente sotto attacco durante il prime time, che ha mosso pesanti accuse anche contro il conduttore e l'intera macchina del Grande Fratello.

Patrick e Antonella non si sono risparmiati epiteti poco gentili, con l'uomo che ha ripetutamente appellato come " crotalo " la showgirl torinese. Il crotalo è un serpente particolarmente velenoso ed è chiaro l'intento di Patrick Pugliese nel chiamare così Antonella Elia, che dal canto suo non è certo stata più gentile nei confronti del suo collega di ventura, più volte associato all'ippopotamo per la sua forma fisica. In questo turbinio di insulti e di mancate carinerie si sono inseriti altri protagonisti come Fernanda Lessa, Adriana Volpe, Licia Nunes e Fabio Testi, che per un motivo o per un altro hanno preso le parti di Patrick o, comunque, non hanno assecondato Antonella Elia.

La showgirl, evidentemente provata dall'esperienza, ha avuto un crollo nervoso e oltre a prendersela con i suoi compagni di reality ha attaccato duramente anche la produzione e il conduttore. Antonella Elia ha accusato il Grande Fratello di usarla solo per fare ascolti, di non tutelarla. In più di un'occasione, infatti, la showgirl ha dichiarato di sentirsi vittima di bullismo e di violenze all'interno della Casa, come quando ha affermato di aver ricevuto uno spintone da parte di Patrick. Le immagini hanno poi chiarito l'accaduto, svelando che non ci sia stata nessuna spinta da parte dell'uomo, che si è limitato a farsi spazio per accedere al lavello della cucina.