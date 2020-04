Gf Vip, Antonella Elia al veleno: "Fernanda ruggiva, la Marini non è buona"

La quarta edizione del popolare reality, Grande Fratello Vip, sta per chiudere i battenti e nella Casa più spiata dello Stivale c'è ancora fermento e voglia di seminare zizzania. Nelle ultime ore le lingue taglienti dei gieffini vip rimasti in gara hanno dato sfogo ai loro giudizi caustici sugli ex compagni di avventura eliminati dal gioco. Nonostante non siano più presenti fisicamente nella Casa di Cinecittà, i fantasmi della Marini e della Lessa continuano a vagare, scatenando l'ira e il risentimento di qualcuno. Mercoledì 1° aprile è andata in onda la penultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, e Antonella Elia appena calato il sipario non ha perso tempo ed è tornata all'attacco di due ex rivali che dallo studio Mediaset stanno facendo sentire la loro avversione mai sopita.

L'ex soubrette de La Ruota della Fortuna ha ripercorso con il suo amico Patrick Ray Pugliese alcuni episodi guerreschi vissuti quando le super sexy Valeria Marini e Fernanda Lessa condividevano lo stesso spazio fisico con loro. Gli scontri furiosi tra la Elia e le due donne del mondo dello show biz rimarranno negli annali del Grande Fratello Vip. Con la modella brasiliana non sono mancati i litigi al limite dello scontro fisico che tanto hanno tenuto incollato il pubblico al teleschermo.

E lo stesso si può dire del rapporto controverso con l'ex prima donna del Bagaglino, che dopo la sua uscita dal reality va affermando che sia stata vittima della cattiveria della Elia. A suo parere, ciò avrebbe segnato il suo percorso nella Casa, condannandola all'esclusione dal gioco. La fidanzata di Pietro Delle Piane, da vera combattiva, ha sempre preso il toro per le corna, affrontando a sangue caldo le due acerrime antagoniste. Tuttora, i dissapori e i rancori tra le tre dame non sono evaporati, e l'ascia di guerra pare non sia stata ancora sotterrata. L'ex volto di Non è la Rai, a tu per tu con Patrick Pugliese, è tornata a parlare con livore delle due ex gieffine.

La Elia torna a bomba su Valeria Marini e Fernanda Lessa

Chi avrebbe scommeso sull'approdo di Antonella Elia alla finalissima del Grande Fratello Vip? La ex valletta di Mike Bongiorno suscita reazioni ambivalenti nel pubblico: può piacere o essere odiata. Insomma, la Elia c'è l'ha fatta: ha quasi raggiunto il traguardo del noto reality show. Subito dopo la diretta del serale della scorsa puntata del Gf Vip, la bionda gieffina in un confronto franco con alcuni concorrenti ha preso nuovamente di mira la Marini e la Lessa. Il momento di discussione è avvenuto durante il ritrovo collettivo attorno al tavolo della colazione, e la Elia e i compagni hanno rievocato la quotidianità ai tempi di Valeria e Fernanda e il clima di tensione e burrasca che alleggiava nella Casa di Cinecittà. Non si può certo negare che la showgirl sarda e la modella sudamericana fossero molto clementi, entrambe non si facevano passare la mosca sotto il naso. A ogni provocazione rispondevano a tono.

La chiacchierata si è soffermata sulle due gieffine silurate dal televoto. Allora La Elia ha espresso il suo giudizio al vetriolo: " Fernanda urlava! Ruggiva! ". Ma dalla sua Patrick non è sembrato dello stesso parere sul conto della ex di Vittorio Cecchi Gori: " Valeria mi stava simpatica, era buona ma era onnipresente ". La showgirl torinese mostra che non abbia moderato i toni e acquietato i bollori. Prontamente Antonella Elia ha preso la paola per sferrare il suo attacco alla Marini: " La bontà è un’altra cosa. Paolo dice che io sono cattiva, ma la Marini non è buona ok? Non è buona… ".