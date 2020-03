Valeria Marini minaccia di lasciare il Gf Vip: "La Elia perseguita tutti"

Gli animi nella casa del Grande Fratello Vip continuano a riscaldarsi e, dopo i continui scontri con Antonella Elia, Valeria Marini si è detta pronta a lasciare il gioco.

Da quando ha fatto le sue prime apparizioni in Casa, la Marini ha dovuto subire una serie di attacchi gratuiti da parte della Elia e, entrata a far parte del reality show in qualità di concorrente ufficiale, Valeria non ha esitato a cercare lo scontro diretto con Antonella. Le due donne si sono provocate in più di un’occasione fino a diventare protagoniste di una lite che ha quasi sfiorato la rissa.

Redarguite da Alfonso Signorini, però, le due concorrenti del Gf Vip non hanno deposto l’ascia di guerra. Anzi, hanno continuato a litigare e stuzzicarsi continuamente ma, nelle ultime ore, pare che Valeria Marini si sia detta davvero stancata di questa situazione nella Casa. Confrontandosi con Fernanda Lessa, sua alleata nella “battaglia” contro Antonella Elia, Valeria ha chiesto di essere mandata in nomination e, se non gradita dal pubblico, lascerà immediatamente il gioco per tornare alla sua quotidianità.

“ Non ce la faccio, questa aggressione mi umilia molto – si è sfogata l’attrice - . A me non sta bene, c’è un limite a tutto! Mi mettete in nomination e me ne vado: punto! ”. Nonostante Fernanda abbia tentato di farle capire che l’atteggiamento di Antonella, a suo modo di vedere, sia proprio finalizzato ad ottenere l’uscita della Marini dal Gf Vip, Valeria non ha sentito ragioni. “ O esce la verità, cioè che questa perseguita tutti, in primis me, oppure io me ne vado! – ha continuato a ribadire – Io me ne vado! ”.

“ Sai che amo Alfonso (Signorini, ndr), amo il suo programma e i suoi autori, però gli do un aut aut ”, ha concluso la Marini, dimostrando di non reggere più il clima di tensione venutosi a creare a causa dell’astio che Antonella Elia ha sin da subito manifestato nei suoi confronti. Nonostante Valeria abbia tentato, al momento del suo ingresso in Casa, di tenderle la mano, la ex di Non è la Rai non ha mai accettato di buon grado questa scelta del Gf Vip ergendo una sorta di barriera verso la Marini.

Non è dato sapere da cosa derivi l’astio tra le due donne, ma tutti gli inquilini del Gf Vip non hanno nascosto che le liti continue tra le due donne destabilizzano in maniera importante gli equilibri della Casa e, in un modo o nell’altro, sia necessario porre fine ai continui battibecchi.