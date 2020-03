Gf Vip, lite con la Elia. Interviene il marito della Lessa: "Che schifo la scena di stanotte"

Nella notte tra martedì e mercoledì è avvenuto l'inevitabile all'interno della casa del Grande Fratello, dove Fernanda Lessa e Antonella Elia sono giunte quasi alle mani durante una discussione per alcuni biscotti. Sono dovuti intervenire gli uomini della Casa per separarle, non senza qualche tensione anche da parte loro, soprattutto tra Antonio Zequila e Sossio Aruta. I nervi all'interno della Casa di Cinecittà sono sempre più tesi, Fernanda Lessa e Antonella Elia non hanno mai avuto un bel rapporto ma in questi giorni la situazione è degenerata.

I tanti giorni di reclusione nella Casa iniziano a pesare sull'umore dei concorrenti, specialmente su quelli che hanno iniziato il percorso a gennaio ed è a quasi tre mesi che vivono a stretto contatto e isolati dal mondo. L'epidemia di coronavirus, poi, ha aggiunto ansia e preoccupazione nei concorrenti che si trovano nella Casa e non sanno cosa li aspetta una volta usciti, non sanno come stanno i loro parenti, i loro amici e le persone a loro più care. Tutto questo non fa che contribuire a innescare le scintille in quella che, ormai, è diventata una polveriera pronta a esplodere, come è successo ieri sera.

Non è la prima volta che, da quando è al Grande Fratello, Antonella Elia è protagonista di una lite violenta. Solo poche settimane fa, infatti, la showgirl torinese ha avuto uno scontro fisico con Valeria Marini, la quale ha ricevuto uno spintone dalla collega. Il carattere della Elia non è certo semplice da gestire, dall'inizio della sua avventura la donna ha discusso a rotazione con tutti gli inquilini della Casa. "O con me o contro di me", sembra essere questo il mood di vita di Antonella Elia, poco adatto a una situazione di gioco come quella del Grande Fratello. L'ultimo scontro, a poche ore dalla puntata serale che vede sia Fernanda Lessa che Antonella Elia in nomination, ha indispettito il marito della concorrente brasiliana, che questa mattina ha voluto dire la sua in difesa della moglie.