Gf Vip, Antonio Zequila si dichiara a Clizia Incorvaia: "Vorrei innamorarmi di nuovo"

Cominciano ad emergere le prime sintonie tra gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Tra le più desiderate c’è sicuramente la bella influencer Clizia Incorvaia, finita nel mirino prima di Ivan Gonzalez e ora di Antonio Zequila. Mentre il pubblico la vorrebbe sempre più vicina a Paolo Ciavarro, la modella siciliana sembra aver rubato il cuore di "Er Mutanda". Nelle scorse ore, infatti, Zequila si è dichiarato a Clizia, dedicandole parole d’affetto e facendole intendere di essere innamorato.

La coppia si stava concedendo una pausa relax all’interno della sauna in compagnia di Antonella Elia. Tema della discussione le delusioni d’amore. Quando la Elia ha abbandonato la sauna, lasciando soli Clizia e Antonio, quest’ultimo ha colto la palla al balzo, dichiarandosi: " Mi piacerebbe innamorarmi di nuovo, solo che c’è una persona che mi piace che non mi ascolta ". La frase buttata là da Zequila ha suscitato l’ironia di Clizia, che non ha creduto alle parole dell’imprenditore: " Ma vah, se scherzi con tutte con Paola, con me, con quella e l’altra…" . Antonio Zequila, che nelle scorse ore è finito al centro di una polemica social per alcune frasi violente rivolte contro Patrick, non si è lasciato scoraggiare dalla freddezza della siciliana, continuando il corteggiamento: " Inutile che mi sfuggi con lo sguardo io sto parlando a te, non lo faccio davanti alle telecamere sono serio ". Salvo poi dichiararsi apertamente con lei: " Tu mi piaci molto, non ti conoscevo prima e ammetto la mia ignoranza. Sei molto bella e mi piace molto la tua dolcezza e sei una persona colta, io adoro le persone colte. Mi hai sorpreso, quindi quando ho iniziato a conoscerti ho capito che mi piaci ".