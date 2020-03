Gf Vip, Asia Valente ci ricasca e offende i disabili: sarà squalificata?

Solo qualche giorno fa Alfonso Signorini richiamava Asia Valente dopo alcune infelici insulti rivolti a Sossio Aruta al quale aveva dato del “down”, ma il rimprovero del conduttore del Gf Vip pare non le sia valso di lezione.

La giovane influencer, entrata nella Casa a metà percorso, non ha dosato ancora una volta le parole e, dopo aver ricevuto un gavettone da Sossio, gli ha dato “dell’handicappato”. Accortasi del grave errore commesso, la Valente è scoppiata in lacrime ed è stato necessario l’intervento di Antonella Elia e Valeria Marini per calmarla. Visibilmente scossa per l’accaduto, la influencer ha raccontato singhiozzando cosa è successo in giardino e i motivi di tanta agitazione, trovando il conforto delle altre coinquiline.

“ (Sossio, ndr)Mi ha fatto il gavettone e gli ho detto quella parola – ha iniziato a spiegare Asia, evitando di ripetere ancora una volta il termine “handicappato” - . E io sto facendo tanto per concentrarmi su quello che dico ”. “ No, perché io ho un lessico così, no? Quindi mi controllo da quando sono qui e mi concentro a non dire cose che non devo No, perché io ho un lessico così, no? Quindi mi controllo da quando sono qui e mi concentro a non dire cose che non devo – ha continuato a spiegare ancora molto agitata -. Però arriva lui, una volta alle tre di notte là dentro. Mo guardavamo per aria questo striscione e allora mi ha fatto questo gavettone, mi ha bagnata tutta quanto e io gli ho detto: ‘Sei proprio…’ ”.

L’agitazione della Valente potrebbe dipendere proprio dalla consapevolezza che, dopo il secondo scivolone nella casa del Gf Vip, gli autori potrebbero prendere dei seri provvedimenti nei suoi confronti. Dopo la prima gaffe su cui è intervenuto Alfonso Signorini con una ramanzina, si sperava che la influencer non ricadesse più nell’errore ma, visto ciò che è successo, potrebbe essere definitivamente squalificata dal gioco.

Su Twitter, intanto, è esplosa la polemica e il popolo del web, che già aveva chiesto l’uscita dalla Casa di Asia, è tornato a ribadire che un certo tipo di personaggi non dovrebbero avere alcuna visibilità in televisione. “Asia è passata da sei down a sei handicappato: questa ha dei problemi mentali”, “Asia di nuovo ‘Sossio ma sei handicappato’... ora GF che aspettiamo a prendere dei provvedimenti perché nel 2020 non si possono sentire queste frasi usate come offese”, hanno iniziato a scrivere alcuni utenti, “Asia ha ridetto handicappato a Sossio. Prendiamo provvedimenti Grande Fratello?”, “È la terza volta che asia usa questo termine, per essere squalificata che deve succedere? È una vergogna”, si continua a leggere in rete.

