Alfonso Signorini punge Asia Valente: "Tanto divertente quanto stupida, collega il cervello"

Negli ultimi giorni Asia Valente era finita al centro di una bufera per l’insulto rivolto a Sossio Aruta. “ Sei un down! ”, ha detto la influencer all’ex cavaliere di Uomini e Donne, e il web le si è scagliato contro sostenendo che simili offese non debbano essere in alcun modo tollerate.

Così, Alfonso Signorini ha voluto commentare con Asia quanto accaduto e, ancor prima di mostrarle l’episodio di cui si era resa – suo malgrado – protagonista, non ha usato mezzi termini e ha asfaltato la Valente tra gli applausi del pubblico in studio e di quello da casa. “ Asia, sei stata tanto divertente nella prova quanto stupida e fuori luogo in un altro momento ”, ha sbottato il conduttore lasciando la concorrente del Gf Vip un po’ attonita.

E, dopo aver mostrato alla ragazza il video in cui offendeva Sossio, ha continuato con la sua ramanzina. “ Asia, queste sono parole che in tv non si devono più ascoltare. Non bastano le scuse e queste sono parole orrende! – ha proseguito Signorini - . I down sono persone meravigliose, fantastiche, di grandissimo acume e intelligenza. Dare dei ‘down” oggi a qualcuno non ha più senso, cara la mia Asia! ”.

Il rimprovero velenoso di Alfonso Signorini, quindi, è andato avanti e zittendo completamente la Valente, non ha esitato a farle notare che “ sei molto divertente quando mostri il tuo fondoschiena, però collega anche il cervello alla bocca ”. “ Se vuoi chiedere scusa...Le voglio sentire bene le tue scuse! ”, ha concluso il conduttore, mentre Asia annuiva davanti alle sue parole senza fare nemmeno una piega o ribellarsi per quanto appena ascoltato dalla bocca di Signorini.