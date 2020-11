Gf Vip, baci hot tra Adua del Vesco e Dayane: "Mi sa che mi sono innamorata di te"

Come ogni anno, il Grande Fratello ha deciso di allietare la serata di Halloween nella Casa con una festa in maschera. Quest'anno più che mai, la trasmissione di Canale5 ha fatto compagnia a migliaia di giovani privati delle feste con gli amici a causa del coronavirus e proprio questo è stato motivo di critica da una parte e di gratitudine dall'altra. Infatti, se per alcuni, in mancanza d'altro, è stata l'occasione per trascorrere una serata divertente davanti alla tv, per altri è stata una mancanza di sensibilità nei confronti degli italiani, costretti a non festeggiare. al di là delle polemiche, immancabili, durante la lunga notte di Halloween nella Casa c'è stato un avvicinamento molto passionale tra Adua Del Vesco e Dayane Mello, protagoniste di un bacio appassionato e di una serie di effusioni molto hot.

Complice l'alcol che abbassa qualunque freno inibitore, le due ragazze si sono lasciate andare durante la sera. Mentre Adua si rilassava su una sdraio in un momento di relax, Dayane Mello le si è avvicinata per una dichiarazione inaspettata. " Non lo so, sei tutta perfetta, sei bellissima... Mamma mia! Io mi sa che sono innamorata di te ", ha eslamato la brasiliana in piedi davanti ad Adua che, sorridente, chiede conferma di quanto appena sentito. Tra la due ci sono stati sguardi molto intensi e dopo un attimo di pausa, Dayane ha deciso ribadire quello che aveva appena detto alla sua amica. " Mi stai mettendo in crisi ", ha replicato l'attrice tra i sorrisi. " Mi sono innamorata di te, che faccio? ", ha chiesto la brasiliana mentre Adua si domandava se non fosse l'alcol a parlare per la sua amica o se non fosse uno scherzo.

"Certo ma le parole qua hanno un peso, ho paura", ha detto quindi Dayane Mello, evidentemente alticcia. " Io ti voglio più di bene ", ha quindi risposto Adua. " Tu per me sei una delle donne italiane più... Sei più bella di Sophia Loren e Monica Bellucci, che per me sono l'icon italiano ", ha continuato Dayane Mello davanti a un'incredula Adua del Vesco. A quel punto, Dayane Mello si è avvicinata al volto di Adua Del Vesco: " Se la donna più bella che ho visto in vita mia, sei troppo bella ". A quel punto, Dayane Mello inizia a muoversi sinuosa su Adua Del Vesco e tra le due arriva un bacio, il primo di una serie di baci di una notte alcolica. " C'è più tensione erotica tra loro che tra Elisabetta e Pierpaolo ", hanno commentato sui social.