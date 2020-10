Dopo il bacio tra Dayane Mello e Adua, parla la mamma dell'attrice: "Temo per la sua salute"

Il copione già visto sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia sembra essersi ripetuto nella casa del Grande Fratello. Il bacio tra Elisa De Panicis e Mila Suarez, che ha raccolto qualche flash e qualche articolo immediatamente la loro perfomance, è stato rapidamente dimenticato dalle cronache e così sarà anche per quello tra Adua Del Vesco e Dayane Mello, concorrenti del Gf Vip che, forse per avere qualche minuto di visibilità durante la diretta, si sono scambiate un bacio, nemmeno troppo appassionato a fior di labbra. Missione riuscita per le due, visto che Alfonso Signorini ha dedicato loro qualche minuto a notte fonda. Dopo aver fatto outing (smentito) a Massimiliano Morra ha deciso di fare coming out?

Tra l'attrice e la modella è nata una bella amicizia, l'unica sulla quale può contare Adua Del Vesco nella Casa escludendo quella con Massimiliano Morra. Un'amicizia tale da spingere la brasiliana a coprire l'attrice nella sua bugia sull'outing a Massimiliano Morra, salvo poi essere smascherate entrambe. Il bacio è arrivato dopo una serie di coccole che si sono scambiate le due in giardino davanti agli altri vip, nulla di osceno ma quel tanto di erotico che basta per far parlare di sé. Nella narrazione di questa edizione del Grande Fratello, il bacio si inserisce nella trama della "fiction" fatta di favole e bugie tra Massimiliamo Morra e Adua Del Vesco? Forse, anche se dai social nessuno sembra aver dato troppo peso a questo gesto. Nel frattempo si è esaurito anche il racconto delle verità dei due attori. Dopo il coming out di Gabriel Garko e la rivelazione che con Adua non ci sia mai stato nulla se non un'amicizia, dopo l'outing (per sbaglio) a Massimiliano Morra e l'ammissione che anche in questo caso si sia trattato solo di una costruzione a uso e consumo del gossip, quel bacio potrebbe essere il colpo di scena finale.

Intanto, fuori dalla porta rossa del Grande Fratello Vip, ora a parlare è la mamma di Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò. La signora Giuseppina ha raccontato in esclusiva al setimanale Chi com'è nata la carriera da attrice di sua figlia, da quando a 18 anni ha lasciato Messina per trasferirsi a Roma e inseguire il suo sogno. " Ma quando ha cominciato a diventare popolare, i suoi occhi non erano più gli stessi: si spegnevano lentamente e io con loro. Sentivo sofferenza, ma non capivo. Poi la bolla è esplosa e mia figlia è tornata a casa: soffriva di disturbi alimentari e ha rischiato di morire ", dice oggi la signora Giuseppina, che nell'intervista ha speso parole comprensive anche per due (finti) ex fidanzati della figlia: " Gabriel Garko? Una brava persona. Quando mia figlia mi ha detto che stava con lui, non ho chiesto altro. Ma una mamma certe cose le sente. Morra? Rosalinda porta dentro di sé un grande dolore e quando ha saputo che c'era anche lui nella Casa non voleva più entrare. Lui ha sbagliato e lo sappiamo tutti, ma deve aver sofferto pure lui ".