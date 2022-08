"Vi spiego perché metto al Gf un vip col l'Hiv": parla Signorini

Dalle pagine del settimanale Chi, Alfonso Signorini ha annunciato che Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale del Grande fratello vip che comincerà a settembre, o forse a ottobre. Ma la notizia vera, per quanto i fan del programma siano in attesa di conoscere il nome dell'intero cast, non è questa. La notizia è che Giovanni Ciacci sarà il primo partecipante al Grande fratello con sieropositività conclamata. La scoperta, come ha spiegato Alfonso Signorini in un'intervista rilasciata al quotidiano Libero, è avvenuta lo scorso anno, quando il costumista, durante gli esami sanitari, è risultato positivo. Lo scorso anno, il direttore del Chi e conduttore del programma è stato costretto a scartare Ciacci a causa del regolamento, che impediva a persone positive all'Hiv di partecipare ai reality. Quest'anno, però, è stata presa una decisione diversa e Ciacci entrerà nella casa del Gf vip.

Ancora una volta, Alfonso Signorini ha deciso di portare il tema sociale nel reality e dopo il concorrente disabile, Manuel Bortuzzo, ha scelto un concorrente sieropositivo: " Mi rendo conto che possa stonare. È difficile, in un programma di trenini, gossip e risate ma credo sia doveroso sfruttare un pubblico televisivo così ampio ". Il concetto di base del conduttore è che la vita " è anche la tranvata nei denti ", per questo motivo in un reality non bisogna sottovalutare questo aspetto.

L'idea di Signorini è quella di tornare a parlare di un tema che da qualche anno è stato adombrato a fronte delle campagne degli anni Novanta soprattutto: " Molti sono convinti ancora che l'Aids si trasmetta con la saliva, E sai che, nonostante tutto, mi dicono che alcune banche rifiutano mutui o polizze assicurative a malati di Hiv? Ma forse c'è un motivo per cui non se ne parla. Se passa il concetto che la malattia è curabile, potrebbe passare il 'liberi tutti', e via con le scopate senza preservativo. Invece meglio non ammalarsi, le cure sono pesanti, non è solo la pastiglietta come per il diabete o il colesterolo ".