"Sono sieropositivo". La rivelazione di Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci è il primo concorrente annunciato del Grande Fratello Vip. Ma la notizia non è questa. Il costumista, noto per le sue apparizioni nei talk show di gossip, ha rivelato ai microfoni di Chi di essere sieropositivo. E non solo. Il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia coincide con una missione: fornire un contributo alla lotta contro lo stigma sociale che affligge i malati di HIV.

“Sono sieropositivo: ho deciso di annunciarlo e di andare al ‘GfVip’ per difendere tutti quelli che sono in questa condizione e vengono ancora discriminati senza motivo” , le parole di Giovanni Ciacci ai microfoni di Alfonso Signorini. Il costumista ha ricordato che oggi, grazie alle cure, chi ha l’HIV è come gli altri e vive con chiunque senza rinunce, né paure: “Il virus non si trasmette più. Sarò nella ‘casa’ per farlo capire agli italiani: non abbiate paura dei sieropositivi, sono uguali a voi”.

Nel corso del dialogo con il settimanale, l’ex concorrente di Ballando con le stelle ha ricordato che il Grande Fratello Vip sarà il primo programma al mondo a dimostrare che “con un sieropositivo si vive come con chiunque altro, senza alcun pericolo” . Per Giovanni Ciacci si tratta di un atto di civiltà straordinario, anche perché essere prevenuti verso i sieropositivi oggi non ha più alcun senso.

Ma attenzione, nonostante i progressi della ricerca, vietato abbassare la guardia. “Oggi di HIV si parla sempre meno” , ha rimarcato Giovanni Ciacci: “I ragazzi non sono informati. E il tasso anagrafico di chi si ammala è sempre più basso”. Il costumista ha ricordato che ci sono diciottenni già in cura, costretti ad assumere farmaci per tutta la vita: “Non dobbiamo stancarci di raccomandare l’uso del preservativo, perché è vero che oggi io posso fare una vita normale, è vero che la qualità della mia vita è quella di qualsiasi persona sana, ma è altrettanto vero che le cure antiretrovirali sono pesanti per il nostro organismo”. E possono favore malattie tumorali o cardiovascolari: “Bisogna sottoporsi ogni sei mesi a controlli”.