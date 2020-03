Gf Vip, continua la lite tra Sossio Aruta e Zequila: "Meglio lo slippino che Er Mutanda"

Arrivare alle mani per un pacco di biscotti? Nella casa del Grande Fratello è possibile anche questo. I nervi sono sempre più tesi tra i concorrenti, che ora non aspettano altro che il rush finale per tornare alle loro famiglie. Lo stress per i tanti giorni trascorsi all'interno della Casa, unito alla situazione drammatica del Paese, stretto nella morsa del coronavirus, non aiutano i concorrenti a vivere serenamente gli ultimi giorni. Probabilmente la lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, e quella tra Zequila e Sossio, è figlia anche di questa situazione, oltre che dell'antipatia reciproca che le due si sono sempre dichiarate. Alfonso Signorini ha colto l'occasione per mettere in atto una vera resa dei conti tra le due, che si sono nuovamente affrontate durante la diretta.

Inevitabile mostrare la clip con la lite, dove si vedono le due che quasi si alzano le mani per un motivo così futile. A dividerle, come si vede anche nel video, sono accorsi alcuni uomini della casa che, sentite le urla, hanno immediatamente capito che era ilcaso di intervenire per dividerle. Ma da questo momento nella Casa è esplosa una vera bomba, tanto che sono arrivati allo scontro seppure solo verbale, anche Antonio Zequila e Sossio Aruta. Alfonso Signorini ha ripreso le due donne per aver acceso una discussione così forte per un pacco di biscotti nonostante il periodo storico che sta attraversando l'Italia. Quello che Alfonso recrimina alle due donne sono i modi avuti dalle due concorrenti, soprattutto per gli spintoni. Per quanto non serva esser ebunisti a tutti i costi, secondo il conduttore le due donne avrebbero potuto litigare ma senza arrivare ad esasperare la situazione.

Nelal clip mostrata, Antonella Elia rivendica la sua rabbia per i biscotti perché quelli sono un prodotto speciale del quale lei ha bisogno in quanto fortemente intollerante al glutine ma, come ha fatto notare Fernanda Lessa, questo non le impedisce di mangiarsi grandi quantità di pasta all'amatriciana. In soccorso della Elia è arrivato Pupo, anche lui intollerante, che ha spiegato come sia possibile fare delle eccezioni ogni tanto. Al ritorno dalla pubblicità, i ragazzi hanno continuato a discutere sul pacco di biscotti e sulla modalità con la quale Fernanda Lessa avrebbe rubato i biscotti della Elia. Sossio Aruta pare abbia visto tutto e abbia riferito l'accaduto alla Elia, che a quel punto si è molto arrabbiata. " Mi vergogno profondamente, mi scuso. Sono molto imbarazzata, ma ormai è fatta ", ha detto Antonella Elia a Signorini. " Scena da cancellare, terribile ", ha ribadito Fernanda Lessa.

C'è spazio anche per la successiva discussione tra Sossio e Antonio Zequila. I due hanno discusso con forza prendendo l'uno le parti dell'altra nella lite precedente. "Consideravo Antonio un amico, però cìè un confessionale dove io ho detto che lui ha più volte cercato di sminure la mia persona", ha detto Sossio ad Alfonso Signorini. L'ex calciatore ha spiegato che spesso Zequila si è posto in un modo di superiorità nei suoi confronti, tanto da far arrivare Sossio a reagire in quel modo. Zequila ha provato a difendersi ma Aruta non ha voluto sentire ragioni, considerando Sossio meno elegante, perchè trascorre la maggior parte del tempo in Casa in costume. " Meglio lo slippino che Er Mutanda ", ha chiosato Sossio Aruta.