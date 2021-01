Gf Vip, crollo nervoso per Stefania Orlando che minaccia di uscire. Fermata prima della squalifica

" Basta, fatemi uscire. Me ne vado ", sono queste le parole di Stefania Orlando, che nella notte ha minacciato di abbandonare la casa del Gf Vip. La showgirl è stata vittima di un vero e proprio crollo nervoso al termine della diretta del lunedì, durante la quale le è stato mostrato quanto detto dall'ex marito il giorno prima a Live - Non è la d'Urso. Stefania Orlando non ha mai parlato del suo precedente matrimonio all'interno della Casa, pare che in più di un'occasione abbia detto ai suoi compagni di avventura di non voler affrontare certi discorsi. Pertanto, l'intervista di Andrea Roncato le ha causato un forte contraccolpo psicologico e complice anche l'annuncio di un ulteriore prolungamento del programma, Stefania Orlando ha ceduto.

Tuttavia, a ferire particolarmente la showgirl non è stato tanto il fatto che Andrea Roncato abbia parlato ma il ricordo delle parole della figlia della sua nuova moglie, che qualche tempo fa con un post la attaccò in maniera forte. Parole che non passarono inosservate a Stefania Orlando, che le rispose direttamente sui social ricevendo in cambio, così come raccontato da lei, insulti: " Alla figlia della moglie di Andrea avevo anche risposto in privato su Instagram e sono stata anche pesantemente insultata. Le avevo risposto anche carinamente e lei mi ha insultata ". Anche Stefania Orlando, dopo aver ascoltato la versione di Andrea Roncato, ha voluto dire la sua. L'attore, durante la sua intervista, ha in parte confermato le parole dell'ex marito ma ha specificato che quando è andata via di casa per stare con un altro uomo il loro matrimonio era nei fatti già naufragato: " Tra noi era già finita, non avevamo nessun tipo di rapporto che andasse oltre il rispetto e l’affetto e a me non bastava più. A lui sarebbe bastato. Ne abbiamo parlato e il fatto stesso che per anni siamo rimasti ottimi amici dimostra che tra di noi non ci sono mai stati rancori ".