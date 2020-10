Gf Vip, Signorini striglia Enock Barwuah: "Reazione aggressiva e indisponente con Guenda"

L'apertura di puntata di questa sera al Grande Fratello Vip è dedicata alla sensibilizzazione sull'utilizzo delle mascherine ma poi il discorso si è spostato sullo scontro violento tra Guenda Goria ed Enock Barwuah. I due si sono fortemente scontrati sulla frase detta da Mario Balotelli dentro la Casa, frase che la ragazza ha considerato offensiva nei confronti suoi e di tutte le donne. Il discorso è uscito fuori domenica, prendendo spunto dalla reazione del calciatore a un gioco che, secondo lui, sarebbe stato offensivo per le persone a casa. Il discorso di Guenda sull'incoerenza di Enock è stato, per Alfonso Signorini, fatto con un tempismo sospetto.

" Ogni tanto penso di autoboicottarmi. Era una frase che mi ha logorato dentro, io mi sono distanziata fisicamente ma era una serata di festa tra lui e suo fratello, non mi sarei mai permessa. Il tempismo non è immediato, c'è il tempo di elaborazione, poi è successo il gioco con Tommaso, in cui ho avuto la sensazione che molti componenti fossero troppo atteti a quanto accaduto fuori, poi ci sono cose più gravi e non ne parliamo ", ha risposto Guenda alla domada di Alfonso Signorini sul tempismo e sul perché ha tirato fuori l'argomento solo 48 ore dopo.

Alfonso Signorini non ha risparmiato una ramanzina nemmeno a Enock per la sua reazione esagerata nei confronti di Guenda Goria, che ha argomentato le sue ragioni: " Hai avuto una reazione eccessivamente aggressiva e indisponente, devi imparare che quando ascolti un'opinione diversa non devi reagire così ". Enock non sembra particolarmente d'accordo con le parole di Alfonso Signorini, tanto che assume l'atteggiamento suo solito di assoluta chiusura e di non accetta la critica. Dal suo punto di vista, inoltre, Guenda non ha agito con i buoni intenti dichiarati ma solo per strategia: " Il comportamento di Guenda non c'entrava niente in quel momento. Lei ha visto Tommaso che era agitato di questa cosa qua. Era per tirarmi addosso qualcosa per tirare fuori Tommaso ".