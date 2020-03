Gf Vip, Fabio Testi riceve un video di suo figlio da Shanghai e non trattiene le lacrime

Il coronavirus è entrato di prepotenza nella quotidianità della casa del Grande Fratello Vip. La settimana scorsa Alfonso Signorini ha raggiunto i ragazzi e ha loro rivelato la situazione del Paese. Una decisione dovuta, soprattutto a causa dell'ingresso dei nuovi inquilini, che erano a conoscenza di quanto sta accadendo al di là delle mura di Cinecittà. Fabio Testi si è dimostrato il concorrente maggiormente preoccupato, soprattutto perché suo figlio vive a Shanghai, in Cina, epicentro dell'epidemia mondiale.

Da domenica scorsa, l'argomento coronavirus è stato affrontato spesso all'interno della Casa, con i concorrenti presenti dall'inizio che hanno più volte chiesto informazioni ai nuovi entrati. Proprio per evitare gli allarmismi e per non permettere ai concorrenti di costruirsi dei film distorti sulla situazione del Paese, Alfonso Signorini è tornato poche ore fa nella Casa per dare nuove informazioni aggiornate sulla situazione. Nonostante i concorrenti del Grande Fratello siano tenuti all'isolamento, così come impongono le regole del gioco, è giusto che in situazioni così gravi vengano informati sugli accadimenti.

I concorrenti hanno provato ad analizzare le nuove informazioni fornite da Alfonso Signorini, provando a immaginare quelli che sono gli scenari all'esterno della casa del Grande Fratello nelle loro città. L'unica ad aver, forse, centrato gli effetti e la gravità della situazione è stata Adriana Volpe, che ha capito lo stato di paralisi del Paese. Molto provato è apparso Fabio Testi, il cui unico pensiero è stato fin dall'inizio quello del figlio in Cina. Certamente, i racconti dei concorrenti che sono entrati dopo, soprattutto di Teresanna, non hanno giovato alla situazione.

Proprio per provare a rassicurare l'attore, durante la diretta di lunedì è stato mostrato a Fabio Testi un brevissimo filmato di suo figlio con la compagna. Il ragazzo ha tranquillizzato il padre, raccontandogli che nonostante sia stato rinchiuso in casa per un mese, come dettato dalle autorità governative cinesi per contenere la diffusione del virus, adesso la situazione è migliorata. Il ragazzo si trovava all'esterno di un locale e si è mostrato sorridente, il modo migliore per trasmettere un messaggio positivo al padre in pensiero per lui.

Fabio Testi non ha potuto fare a meno di commuoversi vedendo il figlio e ha spiegato che il suo stato d'animo nel proseguo del gioco non può essere sereno. Nonostante ci siano periodi durante i quali i due non si vedono anche per diversi mesi, non poterlo sentire lo fa stare male. Per questa ragione, da padre,Fabio Testi ha chiesto al pubblico a casa di eliminarlo alla prossima nomination, perché ha bisogno di sentire e vedere i suoi figli. L'attore sembra essere allo stremo delle forze ed è da diverse settimane che prova a essere escluso dal gioco regolarmente.