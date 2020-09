"Mussolini ha fatto cose buone e Hitler era un suo fan". Bufera su Fausto Leali al Gf Vip

Tra gli avvenimenti del primo giorno del Grande Fratello Vip 5, oltre allo spogliarello integrale della contessa Patrizia De Blanck, all'abbandono di Flavia Vento e all'isolamento (con tampone) di Tommaso Zorzi, c'è anche la gaffe di Fausto Leali. Il cantante è tra i più maturi all'interno della Casa e ieri si è lanciato in un discorso che non è piaciuto al pubblico a casa e che ha messo in imbarazzo i suoi coinquilini.

Su Twitter, il social in cui è più acceso il dibattito sul Gf Vip, c'è chi giura di aver sentito l'elogio di Fausto Leali a Benito Mussolini e chi, invece, afferma che le sue parole siano state poco chiare e che non sia possibile dire con certezza a cosa si riferiva il cantante nel suo discorso. Tutto è avvenuto mentre una parte del gruppo, che comprendeva anche Enock Barwuah, Pierpaolo Pretelli, Massimiliano Morra e Patrizia De Blanck, stava chiacchierando in giardino, quando Fausto Leali avrebbe esposto la sua tesi: " Mussolini? Ha fatto delle cose per l’umanità, per le pensioni, le cose… Poi è andato con Hitler. Hitler nella storia era un fan di Mussolini ". Poi, sempre secondo quanto riportato dalla rete, il cantante avrebbe aggiunto: " Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata. Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose strepitose ".

Una camminata sulle uova, quella di Fausto Leali, che però pare abbia trovato appoggio in Patrizia De Blanck, avrebbe approvato il suo pensiero. Da quanto è possibile ricostruire, il discorso del gruppetto di concorrenti verteva su un più ampio concetto in base al quale è abitudine giudicare le persone per ciò che fanno di negativo piuttosto che per quanto fanno di positivo. Ovviamente, come spesso accade in queste occasioni, la regia ha immediatamente staccato dal gruppo e ha inquadrato altri ambienti della Casa per evitare di far arrivare a casa e infiammare la polemica.

Se davvero Fausto Leali avesse detto quelle cose, comunque riportate da un ampio numero di utenti, non sarebbe il primo riferimento al Ventennio di questa edizione del Gf Vip. La prima gaffe di questo tipo è stata a opera di Pupo durante i primi minuti della diretta di lunedì sera, in quella che sarebbe dovuta essere una battuta celebrativa per il ventennale del Grande Fratello in Italia. " Chi meglio di te può festeggiare questo ventennio. Sei pelato, autorevole, e il tuo cognome finisce in ini. Adesso ci danno il balcone e siamo a posto ", aveva detto Pupo.