La contessa De Blanck si dimentica delle telecamere: nuda in diretta tv

Momento “choc”, durante la puntata di Pomeriggio cinque che oggi nello spazio "spettacoli" ha parlato di Grande Fratello e nello specifico proprio della contessa Patrizia De Blanck che dalla sua entrata nella Casa ha creato momenti di vera ilarità e scompiglio.

Tra i tanti opinionisti presenti nel parterre di Barbara d'Urso, molti non erano affatto d’accordo con il comportamento colorito della contessa e la sua modalità di parlare usando molte parolacce. Karina Cascella, soprattutto, era particolarmente indignata dicendo che quando si sta davanti alle telecamere bisogna usare un comportamento consono e si può far sorridere anche non dicendo troppe parolacce.

Mentre si discuteva dell’argomento e anche sul fatto che la contessa aveva nuovamente parlato della Marchesa d’Aragona raccontando che era la massaggiatrice di Marina Ripa di Meana, la regia si collega con le telecamere del Grande Fratello sul canale 55 che trasmette 24 ore su 24 le immagini degli abitanti della Casa.

In particolare ha inquadrato proprio la De Blanck nella sua suite all’interno della Casa di Cinecittà. Mentre Barbara d’Urso commentava simpaticamente, la contessa ha deciso di cambiarsi l’abito, ne ha preso un altro dall’armadio e nell’intento di sostituirlo si è tolta quello che indossava, mostrando alle telecamere che sotto non aveva biancheria intima. Niente di niente, nessun reggiseno, nessuno slip, mostrandosi per pochi secondi proprio come “ mamma l’ha fatta ”.

Panico e risate nello studio di Barbara d’Urso quando si sono resi conto di cosa stava succedendo e ripresasi la conduttrice ha tenuto a specificare che le telecamere non erano quelle del suo programma, bensì quelle della produzione del Grande Fratello. “ Non vorrei essere nei panni di chi era alla regia in questo momento ”, ha detto sorridendo rendendosi conto che una cosa così inaspettata avrà sicuramente creato scompiglio.