Gf Vip, urla e pianti per la Vento che lascia la Casa. Ira de Blanck: "Sei pazza, vaff... Stai facendo una figuraccia"

Dopo appena 24 ore dal suo ingresso, Flavia Vento ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. Non ha retto la tensione e lo stress e non riusciva a concentrarsi sul gioco perché, come da lei stessa dichiarato, il suo pensiero andava continuamente ai suoi sette cani. E così, rifatte le valige, nella notte a Flavia Vento è stato chiamato un taxi e la concorrente si è ufficialmente ritirata dal gioco. Erano state ore difficili per lei quelli precedenti la decisione di andare via, scandite da diversi attacchi d'ansia e momenti di forte scoramento, ma nessun poteva immaginare un'uscita così rapida. " Vento di nome e di fatto ", ha scritto qualcuno sui social commentando l'accaduto.

Non si era forse mai registrato un primo giorno così movimentato dentro la Casa, per la gioia dei telespettatori che hanno seguito con trepidazione gli avvenimenti del reality di Cinecittà. Fin dalla mattina di ieri, Flavia Vento aveva manifestato segni di debolezza, con lunghi pianti e già in quelle ore era nata in lei l'idea di lasciare il Grande Fratello Vip. Gli altri concorrenti pensavano si trattasse di un momento di malinconia momentanea dovuto all'impatto col reality ma nelle ore successive la situazione per lei è precipitata. Dopo una giornata di molti bassi e pochi alti, all'ora di cena Flavia Vento è uscita in giardino in preda a un attacco d'ansia.

Immediato il supporto degli altri concorrenti, che hanno cercato di farle cambiare idea per convincerla a restare nella Casa. " Voglio andarmene, voglio tornare dai miei cani ", ha detto più volte, forse colpita dai sensi di colpa per averli lasciati per fare questa esperienza. Con l'irruenza che la contraddistingue e che la rende uno dei personaggi più divisivi di questa edizione del Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck ha cercato di far ragionare a modo suo la Vento. La contessa è stata l'unica non accondiscendente con Flavia Vento nel tentativo di darle uno scossone per farla resistere. " Ma è passato solo un giorno, ma non rompere con questi cani. Se te ne vai non ti richiamano più ", ha detto Patrizia De Blanck. A quel punto Flavia Vento ha iniziato a gridare: " Ma se sono troppo sensibile per stare qui? ".

Patrizia De Blanck ha quindi provato a farla tornare sui suoi passi con forza, usando toni piuttosto rudi: " Sei pazza. Ma vaffanculo è un giorno che sta qua! Ma è tutta stronza questa! Sei tu che stai male! No i cani. I cani stanno bene, tu stai male! ". La contessa non si voleva rassegnare all'idea dell'abbandono dopo poche ore e ha continuato a cercare di convincere Flavia Vento: " Ma ti rendi conto che figuraccia che stai facendo? Ma poi i soldi? Stai solo un giorno? Non dire che c’hai provato, un giorno è poco. Poi non sono solo i soldi, è la figura del cazzo che fai. Non dovevi venire qui dentro. [...] Non ditele che ha ragione, non ce l’ha, non doveva venire qui. Questa si fa ridere dietro da tutta Italia. Ora tutti la prenderanno per il culo. Adesso suffraga ancora di più il fatto che è una cretina e scema ".

I tentativi di Patrizia De Blanck sono stati comunque inutili e Flavia Vento ha preso la via della porta rossa, segnando il record dell'abbandono più veloce della storia del Grande Fratello in Italia. " Ha degli sbalzi d'umore improvvisi, forse se non ce la fa è giusto che torni a casa ", hanno commentato gli altri concorrenti alle sue spalle, poco prima dell'uscita definitiva. È stato l'ultimo colpo di scena, dopo il nudo integrale di Patrizia de Blanck nel pomeriggio e l'isolamento di Tommaso Zorzi in serata, fatto poi uscire dalla Casa per effettuare il tampone. Il concorrente è tornato regolarmente questa mattina dai suoi compagni.