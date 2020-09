Il cast completo del Gf Vip, tra concorrenti permalosi e diffidenza per il bagno in comune

Il Grande Fratello Vip è pronto a riaprire la porta rossa ai nuovi concorrenti dal prossimo 14 settembre. In conduzione è stato confermato Alfonso Signorini mentre, ad affiancare Pupo come opinionista, quest'anno non ci sarà Wanda Nara ma Antonella Elia, reduce dalla passata edizione. Saranno 21 i vip che lunedì sera entreranno nella Casa ma in gara saranno 20, perché due partecipano in coppia come unico concorrente. Anche questa edizione del Gf Vip sarà segnata dall'epidemia di Covid, che a marzo dello scorso anno ha sconvolto il reality già avviato quando è stato proclamato il lockdown. Ora, dopo indiscrezioni, smentite e ripensamenti, Tv sorrisi e canzoni ha svelato il cast ufficiale della quinta edizione del Grande Fratello Vip pronto a iniziare il gioco.

Stefania Orlando

Conduttrice, 53 anni, è uno dei volti più popolari della Rai perché per anni ha presidiato le dirette delle estrazioni del Lotto, scandendo di volta in volta i numeri estratti. Ha deciso di rimettersi in gioco perché vorrebbe farsi conoscere dalla gente " nel bene e nel male ". Per lei, l'ostacolo più grande sarà condividere il bagno con gli sconosciuti perché " da quando sono piccola ho sempre avuto il mio personale ". Nella casa si propone di non essere istintiva ma assertiva e non vorrà passare inosservata nel gruppo dei concorrenti del Gf Vip. Ha dichiarato di non essere interessata alla vittoria ma vuole lasciare un segno nell'edizione.

Matilde Brandi

Showgirl di varietà, 51 anni, è alla sua prima esperienza nei reality show. Anche per lei il probema principale sarà la condivisione del bagno con gli altri 20 concorrenti ma si dice pronta a lavare, cucinare e pulire all'interno della Casa. Ammette di essere permalosa e si augura che per lei il Gf possa essere una vetrina che le offra nuove opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo per un nuovo inizio.

Fulvio Abbate

Scrittore, ha 63 anni, ed è il concorrente che non ci aspetterebbe di trovare nella casa del Gf Vip. Ha deciso di partecipare principalmente per curiosità, " è come tornare a fare il servizio militare ". Si dice preoccupato dell'eventuale tracotanza e non nasconde di avere un carattere insofferente.

Andrea Zelletta

Modello, ex partecipante di Uomini e Donne, a 26 anni ha deciso di entrare al Grande Fratello Vip per " vincere e misurare la mia capacità di sopportazione e tolleranza ". Gli mancherà il telefono e teme la presenza h24 del microfono sempre acceso. Anche lui, come la Brandi, si definisce permaloso e ammette che per lui " vincere è l'unica cosa che conta ".

Patrizia de Blanck

Nota come la Contessa, ha 79 anni ed è una presenza fissa dei salotti televisivi. Entra nella Casa per fare un esperimento sociologico e mettersi alla prova. Ha già fatto esperienza di realitu all'Isola dei famosi e di lei si conosce molto bene il carattere fumantino. Infatti, non nega di avere poca pazienza e dichiara di voler vincere per devolvere l'intero ricavato ai bambini oncologici e alle associazioni per animali in difficoltà.

Flavia Vento

Soubrette e opinionista, ha 43 anni e da tempo dichiara in tv la sua castità. Vuole entrare al Gf Vip per " portare la fede in tv ". Dice di essere preoccupata per la cattiveria degli altri concorrento e una volta terminata l'esperienza dice che le piacerebbe trovare " la pace nel mondo ".

Paolo Brosio

Giornalista, ha 63 anni e partecipa al Gf Vip perché " ho chiesto a Mediaset un aiuto sotto forma di spot solidali per realizzare il mio progetto di un pronto soccoro a Medjugorje ". Gli mancherà la messa e il suo gruppo di preghiera. Si mette a disposizione degli altri concorrenti per aiutarli e si aspetta di ricevere altrettanto. Non è alla sua prima esperienza nei reality, in passato ha già fatto l'Isola dei famosi.

Fausto Leali

Cantante popolare di 75 anni, ammette di partecipare perché ha ricevuto un invito al quale non ha potuto dire no. Considera la sua partecipazione al Gf Vip " un piccolo sacrificio che spero si riveli un'esperienza positiva ".

Myriam Catania

Attrice 40enne, è spaventata dalla possibile mancanza di rispetto da parte degli altri concorrenti all'interno della Casa. Si dice preoccupata di non poter avere la sua privacy a letto e il suo obiettivo al Gf Vip è vincere.

Denis Dosio

Brasiliano di origine, ha 19 anni e fa l'influencer. Dice che durante il Gf Vip sentirà la mancanza del suo cellulare ma i dice pronto a tutto e, anche lui, non nega di essere permaloso.

Adua Del Vesco

Attrice di 27 anni, convive con altre ragazze universitarie e partecipa per " essere un supporto per molte persone e dare loro una speranza di rinascita ". ammette che sentità la mancanza del cellulare e si dichiara insofferente al disordine. Dopo il Grande Fratello sogna di concludere il percorso universitario e di laurearsi in teologia e spera di avere la possibilità di tornare a recitare. Curiosità: in passato ha lavorato con Massimiliamo Morra, altro concorrente, nella serie "Furore", tramsessa su Canale5 ed è stata a lungo fidanzata con Gabriel Garko.

Francesco Oppini

Figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, ha 38 anni e candidamente ammette di aver scelto di partecipare al Gf Vip per "avere un ritorno lavorativo". Anche lui si dichiara permaloso.

Francesca Pepe

Modella di 29 anni, è nota per una iconica copertina di Playboy. La mancanza di privacy sarà l'ostacolo più grande durante la sua permanenza nella Casa, così come si dice spaventata per la presenza di un solo bagno da condividere. Ammette di essere facilmente irritabile e vuole vincere " perché me lo merito ".

Maria Teresa Ruta e Guenda Coria

Sono la coppia di questa edizione del Gf Vip e concorrono come unico concorrente. 60 anni Maria Teresa, 31 anni Guenda, per loro questa esperienza è un pretesto per trascorrere del tempo insieme. Temono di non riuscire a esternare la loro individualità giocando come coppia.

Enock Barwuah

Calciatore 27enne, il suo nome potrebbe non dire nulla a chi non frequenta l'ambiente calcistico ma lui è il fratello del ben più noto Mario Balotelli. Ha deciso di partecipare al Gf Vip proprio perché vuole smarcarsi dall'etichetta di " fratello di... " e dichiara di " voler essere una voce per tutti i ragazzi afroitaliani ".

Elisabetta Gregoraci

40 anni, attrice, partecipa al Gf Vip perché vuole mettersi in gioco e farsi conoscere per la persona che è davvero. Le mancheranno gli abbracci di suo figlio Nathan Falco e ammette di viaggiare con il freno a mano forse un po' troppo tirato. Vuole vincere perché, semplicemente, non le piace perdere.

Pierpaolo Pretelli

È conosciuto per essere stato il primo velino uomo di Striscia la notizia, ora ha 30 anni e lavora come modello. Coltiva il sogno del Grande Fratello da quado è adolescente e anche lui teme il disagio dell'unico bagno nella Casa. È testardo e partecipa per fare un viaggio introspettivo.

Tommaso Zorzi

Ha 25 anni ed è diventato famoso per il programma Riccanza. Lo spaventa non avere al suo fianco una persona fidata con cui sfogarsi e si definisce testardo. Dice di non entrare per vincere ma per convincere il pubblico.

Dayane Mello

Brasiliana, 31 anni, ha già partecipato all'Isola dei famosi e lavora come modella. La spaventa la mancanza di privacy nella Casa e pensa di essere troppo impulsiva.

Massimiliano Morra

Attore di 34 anni, partecipa perché vuole che il pubblico lo conosca e riconosca come persona fuori dal personaggio. Vuole mettersi a nudo al Gf Vip e anche lui, come tanti altri suoi compagni di viaggio, ammette di essere permaloso.