C'è un'altra frase choc sulla Ruta "Cerca sempre quello di Pierpaolo"

Il Gf Vip 5 è caratterizzato dalle polemiche attorno ai concorrenti. Non c'è mai stata un'edizione come questa, durante la quale in poco più di tre mesi ci sono state ben quattro espulsioni: due per bestemmia, una per razzismo e una per sessismo. Un'edizione senz'altro movimentata, che oltre ai casi che sono stati considerati meritevoli di espulsione ha visto anche altri episodi che hanno catturato l'attenzione del pubblico a casa, sempre attento a quanto accade al di là della porta rossa grazie alla diretta (quasi) 24 ore su 24 garantita sul canale Mediaset Extra. Solo 3 giorni fa, Filippo Nardi è stato squalificato dal gioco per le sue esternazioni eccessivamente scorrette all'interno del reality, soprattutto per quello che a suo avviso sarebbe dovuto essere uno scherzo ma che da casa è stato percepito in maniera talmente offensiva, anche se non si è compiuto. A poche ore dal caos generato dall'espulsione di Filippo Nardi è nato un caso su Giulia Salemi, che avrebbe pronunciato una frase non piacevole nei confronti di Maria Teresa Ruta.

La bionda conduttrice sembra essere il bersaglio preferito dei suoi coinquilini per battute becere e di cattivo gusto. Così come Nardi l'ha più volta presa di mira, anche per quella proposta che gli è poi costata la squalifica, anche la Salemi ha scherzato su Maria Teresa Ruta, e non con Maria Teresa Ruta, e su quello che secondo lei sarebbe un comportamento ambiguo. L'influencer italo-persiana ha sottolineato una certa attrazione da parte della conduttrice nei confronti di Pierpaolo Pretelli, con il quale la Ruta ha stretto un ottimo rapporto. " A Maria Teresa è partito l'ormone, cerca sempre quello di Pierpaolo ", avrebbe esclamato Giulia Salemi tra le risate generali.

Maria Teresa Ruta è una donna di 60 anni, con a casa un compagno e due figli. Nella Casa si è ritagliata il ruolo della madre supplente per quasi tutti i ragazzi e si è fatta voler bene dagli altri concorrenti e dal pubblico a casa per la sua personalità colorita ma anche per i profondi momenti di riflessione che è in grado di regalare. La stessa Giulia Salemi, in più di un'occasione, si è trovata a confidarsi con Maria Teresa Ruta, anche su argomenti molto intimi. La conduttrice ha sempre dimostrato grande disponibilità verso tutti e per questo motivo gli utenti del web hanno trovato di cattivo gusto l'esternazione dell'influencer, fatta per altro quando la Ruta non era presente. Sarà uno degli argomenti trattati nel corso della puntata di questa sera?