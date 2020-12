Gf Vip, è lite a capodanno tra la Elia e la Marini: "Patetica, sei il nulla cosmico. Non mi scocciare"

Le acredini tra Valeria Marini e Antonella Elia non si sono spente nemmeno dopo quasi un anno dalla loro uscita dalla Casa durante lo scorso reality. Sono indimenticabili le liti tra le due prime donne durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quando la Marini e la Elia sono arrivate alle mani durante una lite. Alfonso Signorini ha voluto chiamare sia la Marini che Rita Rusic durante la serata di capodanno, un modo per celebrare le 50 puntate del reality nel 2020. Valeria Marini e Rita Rusic si sono esibite in un ballo per sancire la fine delle loro ostilità, ben note al grande pubblico ma lo stesso non è accaduto tra la showgirl sarda e la Elia, che hanno avuto modo di scontrarsi anche nell'ultima puntata dell'anno nel giorno di San Silvestro.

Alfonso Signorini ha cercato di trovare un punto di incontro tra le due donne ma è stato evidentemente impossibile, perché se da un lato Valeria Marini è sembrata disposta a sotterrare l'ascia di guerra con la Elia, quest'ultima non è sembrata disposta a dare un segno di pace. Ma dopo aver visto la clip dei loro momenti nella Casa, il commento pacificatore di Valeria Marini non ha rovato campo fertile nell'opinionista di questa edizione: " Non mi parlare, non mi parlare... ". Inutili i tentativi di Valeria Marini di trovare un dialogo con Antonella Elia, che ha respinto al mittente qualunque tentativo di spegnere la diatriba. " No Alfonso non dire brava, che pensa anche di essere qualcosa... Intelligente. In realtà è il nulla cosmico. Non dice nulla, non fa ridere nessuno. È semplicemente patetica ".

Valeria Marini non si è scomposta, ha mantenuto la calma e l'aplomb davanti all'atteggiamento aggressivo di Antonella Elia. Non ha raccolto le provocazioni e ha lasciato sfogare l'opinionista. Rita Rusic, interpellata da Alfonso Signorini, è stata definitiva sulla possibilità di una possibile pace tra le due contendenti: " No, assolutamente, non si placherà questa querelle ". Dello stesso avviso anche Ada Alberti, che ha spiegato la loro antipatia con i segni zodiacali: " Non faranno la pace, è impossibile. Valeria è del toro, Antonella è dello scorpione. Sono due nemici ".