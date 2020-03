Gf Vip, il marito della Lessa attacca: "Avete leso la dignità di un popolo"

La serata del Grande Fratello è stata segnata dal violento scontro tra Antonella Elia e Valeria Marini, nel quale è stata tirata in mezzo anche Fernanda Lessa. La brasiliana è stata accusata di provocare una reazione nella showgirl torinese, provocandola con rituali spirituali. Fernanda Lessa proviene da una cultura diversa, ha origini indios e ha rivendicato le sue radici e le sue credenze, basate sulla convinzione che le persone emettano energie, positive o negative. Wanda Nara, dallo studio, ha parlato anche di magia nera e di voodoo, due cose che per la Lessa non possono essere accostate.

Alfonso Signorini è stato molto duro nella sua reprimenda verso Fernanda, che nel corso della serata ha cercato di spiegare il suo culto e la sua cultura, lontana da quello che viene considerato magia nera. Ha ricevuto anche il supporto di Fabio Testi, grande conoscitore della cultura brasiliana, che ha confermato le sue parole. Tutto questo è avvenuto all'inizio della puntata, che ha visto Fernanda eclissarsi dopo questo episodio. Al termine della lunga diretta, la donna è crollata in un pianto liberatorio per le accuse che le sono state rivolte, soprattutto da parte degli opinionisti in studio. Quello della showgirl brasiliana è stato un lunghissimo sfogo supportato da Adriana Volpe, che l'ha ascoltata e consolata. Durante la notte, nella sua lunga chiacchierata con la Volpe, la brasiliana ha confessato momenti terribili del suo passato, di quando voleva suicidarsi.