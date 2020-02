Gf Vip, Pago avvisa Serena: "Sono geloso di Licia, è omosessuale"

La lite tra Pago e Serena al Grande Fratello Vip durante l'ultima puntata in diretta ha generato numerose dinamiche all'interno della Casa che potrebbero generare nuove discussioni. Tutto è nato dall'ingresso di Pedro, fratello del cantante, che rivela alcuni like messi da Serena Enardu al tentatore di Temptation Island poco prima di entrare nella casa.

Nonostante abbia più volte affermato di non considerare importanti i like messi sui social, Pago non ha potuto nascondere il suo fastidio. La foto alla quale la donna ha messo i like è uno scatto posato professionale nel quale il tentatore Alessandro esibisce il fisico scolpito. Sono volate parole grosse tra i due, con Pago che alla fine si è sentito in dovere di scusarsi con Serena per averla esposta alle critiche senza prendere le sue difese davanti al fratello che la attaccava. Tutto il pubblico ha rumoreggiato per questo comportamento e sui social non sono mancate le frecciate ironiche contro Pago, assurto al ruolo di zerbino, e contro Serena.

Una volta ritrovata l'armonia, i due hanno avuto modo di parlare tra loro e questo ha fatto emergere dei dettagli finora semi sommersi del rapporto tra Pago e Serena Enardu. Il cantante sardo si è dimostrato molto geloso nei confronti della sua donna. Lo infastidisce la vicinanza di Serena agli uomini, perché probabilmente dopo quanto accaduto a Temptation Island Vip per lui ogni uomo può rappresentare un pericolo per la sua relazione. È evidente che Serena debba ancora recuperare la fiducia di Serena, ma questo non giustifica le parole utilizzate dal cantante sardo poche ore fa, durante un dialogo con la sua donna all'interno della Casa.

Passata la bufera scatenata dall'ingresso di Pedro e dalle sue rivelazioni, Pago e Serena hanno avuto modo di avere un confronto sereno e rilassato. " Licia la conosco da un mese e ti dico che purtroppo ti sbagli ", dice Pago a Serena, che considera l'attrice tra le concorrenti migliori della Casa. " Sono geloso di Licia, purtroppo sì. Ricordati che è pugliese, sono geloso perché è omosessuale. Con Stefano ok, è omosessuale ma è maschio, lei è donna ", spiega il cantante alla sua donna, dimostrando una grandissima insicurezza, che per alcuni potrebbe anche essere omofobia.

Sui social, i fan del programma e di Licia Nunez sono scatenati contro Pago e ne chiedono l'espulsione. " Pago che dice a Serena di stare lontana da Licia perché è omosessuale rappresenta perfettamente l'ignoranza di questo Paese. Sveglia! Il Medioevo è finito ", scrive un utente su Twitter ma i commenti di questo tenore non si contano sui social network. " Gente insicura che non ha il minimo di sensibilità e di rispetto. Un omuncolo da umiliare peggio di quanto non sia già stato umiliato. Sono sdegnata e disgustata. Pago sei infinitamente meno del nulla ", scrive un altro sotto il video incriminato. Ci saranno sviluppi nella prossima puntata di venerdì 14 febbraio?