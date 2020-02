Gf Vip, entra il fratello di Pago che litiga con Serena per un suo like al tentatore: "Non sei sensibile"

La storia tra Pago e Serena Enardu è oggetto discussione durante la decima puntata. Il fulcro del discorso è il comportamento di Serena che appare in parte frenato, tanto che Signorini si interroga sull'effettivo amore provato dalla donna nei confronti del cantante. Serena Enardu ha confermato i suoi sentimenti, negando qualsiasi tradimento verso Pago.

Durante Temptation Island, la donna aveva ceduto alla tentazione di un single ma tra loro pare non ci sia mai stato nulla di concreto, se non una situazione platonica che aveva fatto vacillare la solidità del loro rapporto. Dopo 5 mesi lontani, i due si sono ritrovati nella Casa nel Grande Fratello Vip e stanno iniziando a ricostruire il loro rapporto. Tuttavia, alla famiglia di Pago il riavvicinamento del cantante con la donna non piace e alcune persone molto vicine a lui hanno rilasciato forti dichiarazioni contro Serena Enardu. Tra loro c'è il fratello di Pago, che è voluto entrare nella Casa per parlare a quattr'occhi col fratello, esponendogli le sue perplessità.

Grande la sorpresa per Pago nel vedere suo fratello, che gli espone subito uno dei dubbi più importanti, che ha scosso l'opinione della famiglia e degli amici: " Voleva essere Ciccio la sorpresa. " Ciccio è il figlio che Pago ha avuto con Miriana Trevisan e che è rimasto deluso dal fatto che il padre ha incontrato la compagna e non lui. " La tua famiglia e i tuoi amici pensano che da quando è arrivata lei ti stai concentrando troppo su di lei. Ho il dovere di dirti che se lei veramente ti ama ti aspetta fuori, non entra qui. Per il tuo bene non entra qui, sta fuori e ti aspetta. Ti fa fare il tuo percorso che era bellissimo. Chiedile perché mette i like a quel ragazzo. Un po' di buon gusto ", ha esclamato Pedro parlando con suo fratello, riferendosi ad alcuni like che Serena ha messo alle foto del tentatore, innesco della crisi con Pago. In un primo momento, Pago non ha dato troppo peso alla vicenda del like e ha difeso a spada tratta Serena: " L'ho voluta io qui. Sto benissimo , ho bisogno di vivere questa cosa con lei immediatamente. Proprio per questo che stai dicendo tu. Perché è passato un mese e ho voluto viverla adesso, perché è giusto così. Lei in questo momento è sincera, è Serena come non l'hi vista. Quello che è successo prima non mi interessa. Fidati, come hai sempre fatto di tuo fratello più grande. È innamoratissima, lo è sempre stata. "

Pedro ha difeso la sua argomentazione, e ha spiegato perché ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni e perché è entrato nella Casa: " Serena gli ha fatto un male incredibile, non c'è stata una volta un avvicinarsi a noi. Non dico scusarsi ma giustificarsi. Vedere mio fratello fare un percorso spettacolare e poi vincolarlo, non esce fuori l'individuo singolo. " Signorini ha, quindi, chiesto conto a Serena dei like e la donna non ha potuto fare altro che confermare la fattispecie: " Ho messo i like ad Alessandro, mostrali perché è pubblico. L'ho fatto perché è un amico, una persona che seguo. Se mi piace uno scatto metto un like. Lo metto a lui e a tante altre persone. " L'ammissione di Serena ha colpito profondamente Pago, che anche se non ha dato importanza al gesto, non può sorvolare sull'accaduto: " Non mi piace questo like, per niente. " Serena, ovviamente, si è difesa: " Se avessi qualcosa da nascondere non metterei il like ad Alessandro. Posso sembrare stupida ma non fino a questo punto. È un like artistico. " Pago appare sinceramente dispiaciuto dal comportamento di Serena: " Poteva essere evitato per come sono stato io. A lei manca questa sensibilità. "