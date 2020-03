Gf Vip, Paolo scopre la presunta reale età della Incorvaia: "Non me ne frega"

Le emozioni forti sono state al centro della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 2 marzo. Mancano poco meno di due mesi alla conclusione del reality, che è stata allungato per arrivare alla chiusura del 27 aprile e molti concorrenti sembrano bisognosi di ricevere rassicurazioni sul loro percorso. Chi ne ha ricevute tante è Paolo Ciavarro, che ha potuto contare sulla visita di entrambi i genitori ma, soprattutto, sull'amore. Dentro la Casa ha trovato una possibile anima gemella in Clizia Incorvaia ma ora che la ragazza è stata squalificata, per lui è difficile continuare.

Forse anche per questo motivo il Grande Fratello ha deciso di mostrare a Paolo le prime immagini di Clizia fuori dalla Casa. Durante i giorni del corteggiamento, Ciavarro propose alla modella di andare a Fregene al tramonto per bere una birra, prendendo spunto da uno dei film di maggior successo dei suoi genitori, Sapore di mare. " Pizza fredda e birra calda ", recitava una delle battute più note di quella pellicola e pare che Clizia Incorvaia abbia voluto anticipare l'uscita di Paolo, per dimostrargli le sue reali intenzioni. Dopo aver accettato il suo invito sulla porta rossa, la ragazza ha deciso di recarsi sul litorale laziale, scattandosi una foto che gli autori hanno mostrato al concorrente. Paolo Ciavarro non è riuscito a trattenere l'emozione nel vedere quello scatto, nell'attesa di farne uno insieme in quella stessa spiaggia: "Mi è scoppiata dentro." Vedere Clizia e parlare di lei ha giovato all'umore del ragazzo, che negli ultimi giorni era stato piuttosto ombroso, preda della malinconia.

Tuttavia, Alfonso Signorini non si è limitato a mostrare al ragazzo le immagini della sua fidanzata ma ha voluto rivelare a Paolo Ciavarro una delle polemiche più particolari che gravitano attorno alla figura di Clizia Incorvaia. La sua squalifica per le frasi indegne pronunciate nei confronti di Andrea Denver ha permesso alla modella di partecipare domenica 1 marzo a Live - Non è la d'Urso, dove si è potuta difendere e dire la sua verità. Tuttavia, durante l'incontro con le cinque sfere, è stata tirata in ballo la questione anagrafica, che fin dal suo ingresso nella Casa ha destato non poca confusione nei seguaci della Incorvaia.

La modella, durante la sua avventura al Grande Fratello ha sempre dichiarato di avere 35 anni. Ciò vuol dire che, essendo lei nata a ottobre, dovrebbe essere nata nel 1984. Ma qualcosa non quadra nella ricostruzione fatta dagli utenti del web e da alcuni siti specializzati in vicende televisive. Davide Maggio, infatti, ha indagato sulla questione e la carta di identità della Incorvaia pare smentirla. La data di nascita riportata sul documento della modella sarebbe, infatti, 10 ottobre 1980. Clizia Incorvaia, quindi, avrebbe quasi 40 anni. Perché mentire sull'età? Messa alle strette nel programma serale di Barbara d'Urso, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato che oltre i 30 anni l'età di una donna non si conta più, ma lei avrebbe mentito anche al suo fidanzato.