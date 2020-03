Continua il mistero sull'età di Clizia Incorvaia: "Dopo i 30 non si dichiara più"

Ma quanti anni ha Clizia Incorvaia? Il mistero si infittisce e nemmeno le “cinque sfere” di Barbara d’Urso sono riuscite a svelare l’arcano.

La modella, squalificata dal Grande Fratello Vip per le frasi contro Andrea Denver, definito un “Buscetta”, è stata ospite di Live! ieri, 1 marzo, per confrontarsi con alcuni volti noti dello spettacolo che hanno commentato il suo percorso nella Casa di Canale 5. Dopo aver ampiamente discusso sullo scivolone che le è costato l’uscita dal Gf Vip, Clizia si è vista costretta a rispondere ad un’altra domanda: qual è la tua età?

Da tempo, infatti, circolano in rete i rumors secondo cui l’anno di nascita dichiarato dalla Incorvaia non corrisponda a verità. Su internet, infatti, la ex concorrente del Gf Vip risulta avere 33 anni, ma secondo qualcuno pare abbia già superato la soglia dei 40. È stato Daniele Interrante, quindi, a tentare di risolvere il mistero e, accomodatosi su una delle sfere di Live!, ha provato a far confessare Clizia.

“ C’è un mistero, forse hai mentito sulla tua vera età – ha esordito l’opinionista - . Hai detto che hai 33 anni, ci sono però persone che dicono che ne hai molti di più. Dico questo perché se un rapporto, quello con Paolo, è nato con una menzogna, non è bello ”. A domanda precisa di Interrante, però, la Incorvaia ha preferito glissare replicando in modo ironico. “ Come diceva mia zia, dopo i 30 anni non si dichiara più l’età ”, ha commentato ironica la modella che, quindi, ha continuato a rendere misteriosa la sua età anagrafica.

A supportarla, però, ci ha pensato Eleonora Giorgi. La madre di Paolo Ciavarro, che in alcune interviste ed interventi social ha manifestato una certa reticenza verso la storia tra il figlio e Clizia Incorvaia, ha incoraggiato la nuora a non aver timore di parlare apertamente della sua età. “ Non avere paura dell’età, sii fiera! ”, le ha detto la Giorgi lasciando intendere di essere una delle poche a conoscenza del vero anno di nascita della Incorvaia.

Secondo molti, tuttavia, la scelta di Clizia di non parlare della sua età avvallerebbe le tesi secondo cui avrebbe superato di gran lunga i trent’anni e, addirittura, sarebbe prossima alle 40 candeline. Per il sito DavideMaggio, infatti, la gieffina sarebbe nata il 10 ottobre 1980 e, dunque, sarebbe più grande di Paolo Ciavarro di ben 12 anni.