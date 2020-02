Gf Vip, la rivelazione di Alessandro su Serena: "Dopo Temptation ci siamo visti"

L'undicesima puntata del Grande Fratello Vip è iniziata con un freeze a tema San Valentino della Casa durante il primo collegamento con Alfonso Signorini, che ha voluto riprendere la relazione complicata di Pago e di Serena Enardu, che proprio lunedì avevano avuto un duro scontro durante la diretta.

L'ingresso di Pedro, fratello di Pago, ha destabilizzato la coppia per il racconto di un like messo da Serena al corteggiatore Alessandro Graziani. Nonostante Pago abbia sottolineato più volte che non sia tanto il like quanto il gesto fatto dalla sua compagna, il suo nervosismo è stato palese, soprattutto per la mancanza di sensibilità da parte di Serena. Il conduttore ha voluto ricominciare da lì, mostrando anche i confessionali degli altri concorrenti che hanno dato ragione a Pago per essersi innervosito, anche perché quel like risale a pochi giorni prima rispetto al suo ingresso nella Casa.

“Tutto questo è sospetto”, ha commentato Serena Enardu a collegamento chiuso con Alfonso Signorini prima di conoscere l'esito dell'incontro di Alfonso Signorini con Alessandro Graziani., avvenuto nello studio di Uomini e Donne, dove l'ex tentatore ricopre il ruolo di corteggiatore. Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza con lui rispetto al rapporto con Serena Enardu, per capire cosa ci sia dietro e dare trasparenza per rispetto al pubblico.

“Non ero innamorato di Serena, è una parola grande. Si è creata una bellissima sintonia. Stando insieme 24 ore su 24 ci può essere un avvicinamento forte. Me l'hanno fatto notare gli altri. La mia intenzione di conoscerci c'era, mi faceva stare bene”, ha detto Alessandro. " Se ha messo il like non l'ha fatto per un secondo fine nei miei confronti. Non l'ho mai più cercata ma il suo gesto non è stato carino nei confronti di Pago ", ha detto l'ex tentatore difeso anche da Maria De Filippi, che ha speso belle parole anche per Serena Enardu.

Ma poi il corteggiatore Alessandro fa una rivelazione spiazzante: " Ho dato la mia disponibilità a una conoscenza più approfondita. Dopo Temptation ci siamo visti, io sono andato una volta a mio rischio e pericolo dopo il programma. " Dopo le reticenze di Alessandro, gli opinionisti hanno insinuato che i due abbiano consumato e l'ex tentatore ha confermato che tra loro ci sia stato qualcosa. " Ci siamo visti perché era normale ci incontrassimo fuori. Vi rimarrà il dubbio a tutti, quel che è successo tra noi non è importante. Quel che è successo dobbiamo saperlo io, Alessandro e Pago. Pago era informato ", ha detto Serena dopo aver visto la clip di Uomini e Donne. " So tutto da Serena. Volete sapere se ho avuto io qualche donna? No, non le ho avute ", ha confermato Pago.