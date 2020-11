Il Gf Vip si allunga fino a febbraio ma i concorrenti non ci credono: "È una burla"

Da circa un mese, nella casa del Grande Fratello Vip c'è una busta rossa che i concorrenti non hanno potuto aprire. È rimasta lì, sul suo piedistallo, intoccabile e intoccata su indicazione del conduttore. Nessuno dei ragazzi immagina cosa si possa celare al suo interno o, per lo meno, non potevano immaginarlo fino a venerdì scorso, quando Alfonso Signorini ha fatto capire alla Casa che lì dentro ci sarebbe stata una comunicazione importante per il loro futuro nel gioco. La voce di un possibile prolungamento del reality è giunta all'interno del Grande Fratello già qualche settimana ma in modo informale, come spifferata da parte dei nuovi ingressi. Un prolungamento atteso sì, ma di qualche settimana, che si traduce invece in una permanenza all'interno della Casa del Gf Vip di due mesi e mezzo ancora, nonostante le richieste del Codacons.

I vip a casa hanno figli e mariti. Hanno genitori, fidanzati e affetti cari con i quali potrebbero non poter passare il Natale. Una notizia per loro inaspettata, che potrebbe minare gli equilibri della Casa e spingere alcuni dei vip a lasciare il gioco. Anche per le possibili forti reazioni, Alfonso Signorini ha voluto aspettare qualche settimana prima di dare la comunicazione alla Casa, nel giorno in cui ai concorrenti è stato anche comunicato da questa settimana ci sarà solo un appuntamento settimanale con il programma e non più due. " Siete entrati nella Casa il 14 settembre, chi prima e chi dopo, con l'idea che sareste usciti i primi di dicembre. Avete fatto un percorso fantastico, vi siete fatti conoscere come persone ", ha detto Alfonso Signorini prima di mostrare ai concorrenti la clip emozionale riepilogativa dei primi 70 giorni di Gf Vip.

Tante le lacrime dei concorrenti, che però sentono arrivare la fregatura. " Emily sta arrivando ", hanno commentato quasi in coro i vip, ripetendo uno dei tormentoni social degli ultimi mesi e immaginando l'arrivo del "bastone" dopo la "carota". " Grande Fratello Vip non finirà quando avevamo previsto, perché il pubblico ama questo programma ", ha anticipato Alfonso Signorini ai concorrenti, prima di mostrare loro una clip dei loro affetti che li incoraggiano ad andare avanti nonostante il prolungamento. Tante le lacrime da parte dei vip prima di scegliere del loro destino e di sapere di quanto allunga il programma.