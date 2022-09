Al Gf Vip la sorella della Lamborghini rivela: "Non ci parliamo da anni. Non mi ha voluta al suo matrimonio"

Che tra Ginevra e Elettra Lamborghini non corresse buon sangue era risaputo, almeno agli amanti del gossip. Ma la sorella della cantante ha voluto precisarlo davanti a milioni di telespettatori poco prima di varcare la porta rossa della casa e diventare una nuova concorrente del Grande fratello vip. Facile così intuire che i panni sporchi della famiglia potrebbero essere lavati in diretta.

Nella clip di presentazione, che ha anticipato il suo ingresso nel reality, Ginevra Lamborghini ha ribadito i pessimi rapporti che ci sono tra lei e Elettra. Un distacco che si protrae da diverso tempo e che risale a prima della pandemia. " Mia sorella e io facciamo musica diversa - h a esordito nel video di presentazione - Non abbiamo più rapporti dal 2019. Sono stata l'unica della nostra famiglia a non essere invitata al suo matrimonio. Non credo sia molto contenta di sapermi qui ".

Una confessione amara che l'ereditiera della famiglia Lamborghini ha deciso di fare pubblicamente, infrangendo il "voto" fatto due anni fa, quando Signorini la scritturò per il Gf Vip dell'epoca. Nel 2020, infatti, Ginevra sarebbe dovuta entrare nella casa. Il suo nome era già nell'elenco dei vipponi ma l'accordò salto all'ultimo per la sua richiesta di inserire una clausola nel contratto, che le garantisse di non dovere parlare della sorella e dei loro problemi.