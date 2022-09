"Schiantati sull'erba". Paura in volo per la Lamborghini

" Stasera siamo stati davvero fortunati. Ma stiamo bene e siamo salvi ". Con queste parole Elettra Lamborghini ha raccontato sui social network la notte da incubo vissuta a bordo di un jet privato. L'artista stava viaggiando verso l'Olanda insieme al marito, Nick van de Wall, meglio conosciuto come dj Afrojack, quando una violenta tempesta di pioggia e fulmini ha reso difficoltoso il volo. A documentare nel dettaglio la brutta esperienza vissuta è stata lei stessa con video e foto da brividi condivisi nelle storie della sua pagina Instagram.

Il maltempo che ha colpito nelle ultime ore mezza Europa ha creato non poche difficoltà alla circolazione aerea con decine di voli cancellati e tratte rese complicate dalle turbolenze. E proprio Elettra Lamborghini si è trovata a vivere un incubo per una tormenta scoppiata nel bel mezzo del suo volo. " All'inizio del volo pieno di turbolenze ma tutto ok", ha scritto su Instagram la cantante ripercorrendo i drammatici momenti vissuti nella notte tra il 7 e l'8 settembre. "A metà viaggio era tutto sereno e siamo stati abbastanza tranquilli", ha proseguito la Lamborghini che ha poi spiegato cosa è successo, quando il jet ha iniziato la discesa verso l'aeroporto: "Iniziamo a scendere cercando di schivare la tormenta, ma ci troviamo nel bel mezzo della tempesta e inizia a diluviare fortissimo ".

Nelle foto e nei video si vedono la pioggia e i lampi sferzare il cielo all'esterno del velivolo, oltre gli oblò, ed è qui che Elettra Lamborghini ha iniziato a temere il peggio. " Abbiamo iniziato a cagarci addosso ", ha raccontato mentre nel video si vede il marito guardare preoccupato verso i due piloti. E proprio durante l'atterraggio reso difficoltoso dal maltempo, ecco qualcosa andare storto: " Atterriamo nelle pista nel bel mezzo della tormenta e il pilota inizia a urlare, che i freni non funzionano. Ci schiantiamo nell'erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato ma ha frenato. Non trovo ancora le parole ".