Gf Vip, volano stracci tra Maria Teresa Ruta e Matilde: "Mi ha fatto uscire la giugulare"

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip c'è stato uno scontro molto acceso tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi, che fin dall'inizio hanno avuto nella Casa un rapporto di amore e odio. In un confronto durante la diretta, Maria Tera Ruta ha avuto una diatriba che è sfocita nella rivelazione, probabilmente fuori luogo, si un trascorso lavorativo che le ha viste sfiorarsi ma non incontrarsi. A Matilde Brandi, infatti, non confermarono un un lavoro che venne poi dato a Maria Teresa Ruta e da questa rivelazione infelice è nata la sua nomination ma soprattutto un clima di alta tensione dentro la Casa, anche perché la Ruta sembra aver spezzato i rapporti con tutti gli inquilini.

Alfonso Signorini ha deciso di mettere le due donne a confronto, una contro l'altra, per chiarire i loro punti di vista, non prima di aver mostrato una clip riassuntiva in cui si sono stati messi in evidenza i discorsi dell'una contro l'altra e i commenti di tutti gli altri inquilini. " Ci sono rimasta meno male sul lavoro che sulle amiche. Quando mi ha toccato le amiche mi è uscita la giugulare ", ha detto Matilde Brandi inalberandosi contro Maria Teresa Ruta, che è convinta che la coinquilina abbia estrapolato una frase da un contesto. "Siamo diverse nell'essere mamma, io credo che lei possa confermare perché il mio modo è molto dandy, ho fatto scelte che non avrebbe fatto. Siamo diverse nell'affrontare il dolore, lo abbiamo vissuto uno uguale ma masticato in modo molto diverso ", ha detto Maria Teresa Ruta stuzzicata dal conduttore.