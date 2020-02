Gf Vip, Zequila conferma la "storia" con la trans Eva Robin's: "Abbiamo peccato e goduto"

Antonio Zequila è noto per essere un tombeur de femmes. Non scenderemo nel dettaglio dei termini, ma quello è. Er Mutanda non ha mai fatto mistero delle sue "imprese", conquiste e relazioni. Ha più volte stilato "liste", fatto elenchi (più o meno condivisibili) e ha sempre raccontato al pubblico le sue storie più o meno d'amore. Ma in questa condivisione, c'è qualcuno che non si è ritrovato. Stiamo parlando di Eva Robin's che nello studio di Barbara d'Urso ha voluto rivelare la verità.

"Lui è un principe, molto galante - ha detto la trans -. Mi ha corteggiato, ci siamo visti e siamo stati in Via del Babbuino, dove avevo un appartamentino e io sono finita sotto il tavolo per nascondermi da lui. A un certo punto pur di non mostrargli 'pippo', sono scappata sotto il tavolo. Lui lo sapeva... ma avevo un po’ di pudore". Eva, poi, è scesa in dettagli molto intimi (e hot) nello studio di Live: Non è la d'Urso. Dettagli neanche troppo soft da poter trascrivere.

Così, dopo la rivelazione bomba, Eva ha voluto parlare con Antonio Zequila. "Sono venuta qui... piccata. Forse mi trovi indegna per la tua lista? Perché non hai detto che ci siamo visti? Ma sei ancora chiavabile?", ha detto la trans. E fra una battuta e l'altra, la Robin's ha ricordato i tempi i cui i due si sono visti, "quando ero in mezzo a quella bufera e tu - come tanti altri - mi stavi vicino. Sai che mi piace diversificare gli affetti".

Il pubblico scoppia a ridere, ma Alfonso Signorini non perde di vista l'obiettivo. "Come mai nel tuo elenco il suo nome non appare mai?", dice Signorini a Zequila riferendosi proprio a Eva. Ma ecco che qui Er Mutanda smentisce tutti: "L'ho sempre citata, si vede che qualcuno non lo ha riportato. Comunque sì, abbiamo peccato e... anche goduto".

E dopo l'ammissione, Pupo si lascia scappare una battuta piuttosto spinta: "Ci sta l'amnesia perché in quel momento eri veramente in trans". Colpiti e affondati. Tutti. Un po' in imbarazzo.