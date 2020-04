Giacomo Urtis cambia tutto: "Sarò una ermafrodita elegante e discreta"

Dalle pagine di Dagospia, arriva l'annuncio choc di Giacomo Urtis: "Diventerò una ermafrodita elegante e discreta, non come certi fenomeni da baraccone".

Il chirurgo dei vip è pronto ad un nuovo passo nel suo percorso di trasformazione. Dal sito di Roberto D'Agostino, Alberto Dandolo ci informa sulle nuove scelte di Giacomo Urtis: "A breve arriverà all'ultima tappa della sua transizione: finalmente dopo essere passato dalla tappa definita "Milly D'Abbraccio" a quella nota come "il body builder di Tokyo" ora realizzerà il suo sogno: diventerà una ermafrodita con vagina, piccolo pene e i tratti somatici delle donne nord coreane".

La notizia viene confermata anche dal diretto interessato che dichiara: "Sarò una ermafrodita elegante e discreta". "Non diventerò mai come certe persone, un fenomeno da baraccone", puntualizza Giacomo Urtis, lasciando trasparire una sottile vena polemica. Secondo la ricostruzione di Dagospia, il bersaglio di questa stoccata potrebbe essere Rodrigo Alves, oggi diventata donna e conosciuta come Roddy.

Un tempo, il chirurgo e l'ex Ken umano avevano un rapporto di stretta amicizia, ma poi qualcosa si è rotto. Scrive Dagospia: "Oggi fulmini, saette e getti bollenti di silicone e botulino hanno travolto il rapporto di amicizia tra il fu Ken umano Rodrigo Alves e la incontenibile e mitologica chirurga Giacomina Urtis". Secondo Dandolo, l'ex isolano non avrebbe gradito "le ultime trasformazioni estetiche dell'amica, fresca di taglia sesta di seno e di labbra talmente gonfie che dovrebbero come minimo richiedere un permesso per occupazione di suolo pubblico".

Nonostante rimanga criptico sui "fenomeni da baraccone" a cui fa riferimento, Giacomo Urtis non è invece parco di dettagli nel descrivere il suo percorso verso la trasformazione: "In questo periodo cucino tutti i giorni salmone perché mi rimanda al profumo della patatina e passo le notti a pettinare le mie parrucche. Mi manca la gioia del sesso".

E proprio a proposito dei piaceri della carne, il chirurgo - tra il serio e il faceto - esplicita le sue prossime mosse: "La mia verginità vaginale la regalerò ovviamente a un uomo che mi possiederà in una città segreta al confine tra le due Coree!"