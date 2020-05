Gianluca Vacchi diventa papà a 52 anni

In questo momento di quarantena ci si aspettava un aumento della natalità, ma i problemi economici, l’incertezza sul futuro non hanno, almeno al momento, fatto avverare questo boom demografico. Questo ovviamente è successo per la maggior parte della gente, ma c'è stato anche chi, ha invece approfittato di questo periodo di lockdown per mettere in cantiere un pargolo.

Si tratta di Gianluca Vacchi, che con un video sulla sua seguitissima pagina Instagram, ha annunciato, proprio nel giorno della festa della mamma di aspettare un bambino dalla giovane compagna, la ventiquattrenne Sharon Fonseca. Sharon modella ed influencer è insieme a Vacchi da due anni e in questo periodo di quarantena si era trasferita nello splendido attico di Miami da dove insieme hanno dato l’annuncio.

“ Oggi è la festa della mamma – ha detto Vacchi - e ovviamente il mio primo pensiero va a mia madre. Ma poi devo anche dire che quando nella mia vita ho pensato ad una potenziale madre per mio figlio, quella donna aveva le caratteristiche di Sharon. Sarà la mamma che io ho sempre sognato per il mio bambino ”. I due si sono poi lasciati andare a grandi baci, abbracci e alla fine è spuntata anche qualche lacrima di commozione. Il web è letteralmente esploso alla notizia, diciamo pure inaspettata, e ai due sono arrivati oltre due milioni di auguri da parte di semplici fan ma anche di grandi nomi del mondo dello spettacolo mondiale.

Era da qualche tempo, dopo alterne vicende sentimentali, che Vacchi aveva espresso il desiderio di avere un erede. “ Mi manca un figlio, tra un dj-set e l’altro vorrei sperimentare anche un po’ di energia riproduttiva. Ma prima dei 60 anni ”, ed evidentemente il momento tanto atteso è arrivato. I due, come accennavamo, sono insieme da due anni, e dividono la loro vita tra Miami, dove risiedono attualmente e dove molto probabilmente nascerà il bambino di cui ancora non si conosce il sesso, e la splendida tenuta bolognese dell’imprenditore.

Sharon la bellissima modella di origini venezuelane, ha solo 25 anni, ma è già un’importante imprenditrice. Possiede un negozio di gioielli che si chiama Omkara, ed è inoltre blogger e giornalista. I suoi racconti sono seguiti da milioni di persone e il suo Instagram ha quasi due milioni di seguaci. Per chi quindi volesse insinuare qualcosa è bene ricordare che lei era già famosa ancor prima di incontrare Gianluca Vacchi.

Che fosse questa la volta buona per l’imprenditore e dj di mettere la testa a posto? Difficile da dirsi, perché anche con Sharon, come prima con le precedenti fidanzate, si diletta spesso in balletti e scenette che lo hanno reso famoso sul web.