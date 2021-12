Gigi D'Alessio positivo al Covid: salta il veglione di Capodanno su Rai Uno

Al lungo elenco degli artisti positivi al Covid si aggiunge anche il nome di Gigi D'Alessio, che nelle scorse ore ha annunciato di avere contratto il virus. Una notizia che non sorprende vista l'impennata dei contagi negli ultimi giorni, ma che ha visto costretto l'artista a rinunciare agli impegni televisivi presi in precedenza e che lo avrebbero visto protagonista della notte di San Silvestro.

Dopo il contagio di Albano Carrisi e del duo comico Pio e Amedeo in quarantena preventiva, costretti ad annullare la partecipazione all'evento di Canale 5 Capodanno in musica, anche la Rai subisce un contraccolpo a causa del coronavirus. Il popolare cantautore sarebbe dovuto essere ospite del veglione di Capodanno di Rai Uno, L'Anno che verrà, in programma venerdì 31 dicembre dalle ore 21. Gigi D'Alessio era inserito nel lungo elenco degli ospiti della serata condotta da Amadues insieme ad altri artisti, ma alla vigilia delle prove generali ha dovuto cancellare l'impegno dopo avere scoperto di essere positivo.

Con un video pubblicato sui suoi canali social, D'Alessio ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute e si è scusato per l'inattesa assenza dalla trasmissione di Rai Uno. " Ciao a tutti - ha esordito sul web il cantautore - purtroppo anch'io sono a casa con il Covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al Capodanno di Rai Uno come da programmi... lo seguirò da casa! Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita ".

Un imprevisto che non coglie di sorpresa Amadeus, che per questa edizione terrà compagnia ai telespettatori con una diretta lunga cinque ore - fino alle 2 di notte - che andrà in onda subito dopo il discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella. L'evento non si svolgerà in piazza come negli anni passati. A causa della pandemia gli organizzatori hanno preferito optare per le Acciaierie di Terni sul cui palco, allestito per l'occasione, si esibiranno (salvo disdette dell'ultimo momento): Clementino, Achille Lauro, Raf, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti, Donatella Rettore, Massimo Ranieri, Arisa, Fausto Leali, Rcomi, Marco Masini e Nek con la presenza speciale di Alba Parietti.