Gigi Proietti ricoverato in ospedale è gravissimo

Compie oggi 80 anni, ma per lui e la sua famiglia non è un compleanno felice. Il grandissimo attore Gigi Proietti è infatti ricoverato in terapia intensiva nella clinica Villa Margherita di Roma, in gravissime condizioni. Da quanto si apprende la causa del ricovero non è riconducibile al covid, ma a problemi cardiaci. La famiglia ha voluto mantenere il più stretto riserbo e solo oggi si è saputo che il mattatore era in ospedale già da un paio di settimane, anche se le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate nella serata di ieri. Già in passato Proietti aveva sofferto di cuore e nel 2010 era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Pietro di Roma. Anche in quell’occasione era stato mantenuto il più stretto riserbo, ma per fortuna si era ripreso dopo pochi giorni.

Ora la situazione però sembra diversa. Accanto a lui in ospedale ci sono le due figlie Susanna e Carlotta e la moglie Sagitta Alter. Solo qualche tempo fa aveva rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica in cui aveva parlato anche dei suoi problemi di salute e del lockdown: " Ho avuto qualche problemino di salute... Quando parlano del coronavirus dicono tutto e il contrario di tutto. E lo dicono insieme, nello stesso programma. Nessuno obietta: ma che state a di'? ".

Parole anche per la sua età e per gli 80 anni che compie oggi: " La vecchiaia c'è e non puoi farci niente. Non mi ricordo chi ha detto: "Alla mia età, la malattia è questa. E' una malattia da logoramento, però non mi va di essere pessimista" . Attualissimo anche il suo pensiero sulla chiusura dei teatri rilasciato in un'altra intervista: “ Quando sento dire ‘non bisogna allarmarsi’, è il momento in cui mi preoccupo ”. E aveva aggiunto: “ E poi insistono, si lamentano: ‘Vi rendete conto? i cinema e i teatri chiusi!’. Ma di cosa si scandalizzano? La gente dell’establishment è difficile vederla seduta in platea. E per quanto riguarda i cinema, a Roma, negli ultimi anni ne hanno serrati 46 e nessuno di loro si è scandalizzato ”

Tantissimi i messaggi di vicinanza al grande attore, da quello di Barbara d’Urso durante la puntata di Live Non è la d’Urso, a quelli di Fabio Fazio a Che tempo che fa.