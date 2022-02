Giletti avvistato con la sua ex

Al Cinema Adriano, in piazza Cavour, nel cuore di Roma, alla Prima del film di Dario Argento “Occhiali neri”, avvistati Massimo Giletti con la sua ex-o forse non ex-Angela Tuccia.

Terminato l’evento, i due si sono allontanati e, approfittando dell’oscurità, si sono scambiati un bacio appassionato.

E’ tornata la passione o non è mai finita? Sono tornati o torneranno insieme? Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano, cantava Venditti, romano DOC, come la città nella quale la passione, probabilmente, è riscoccata.

Angela è attrice e giornalista, è nata in Svizzera ma ha origini avellinesi, e conosce Giletti dal 2011, quando, conosciutisi a un festival, si sono innamorati. Sono stati fidanzati tre anni e lei, già qualche tempo fa, aveva dichiarato che Massimo fa parte di quelle storie finite ma mai finite…..