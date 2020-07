Giulio Raselli non ha dubbi: "Giovanna sapeva che con Sammy non sarebbe andata bene"

Classe 1990, Giulio Raselli ha partecipato alla stagione 2019-2020 di Uomini e Donne come tronista, tenendo sulle spine fino alla fine le corteggiatrici Giulia D’Urso e Giovanna Abate. Tuttavia, è solo grazie alla pausa natalizia che ha aperto gli occhi sulla persona che desidera avere accanto e la scelta è così ricaduta su Giulia.

Era la cosa giusta da fare, tant’è che i due oggi convivono felicemente a Valenza, dove Giulia si è trasferita per amore. Certo, la mancanza della sua famiglia si fa sentire, ma è tanto anche l’affetto da parte dei parenti di Giulio. La fama? Non è il suo obiettivo, ma non esclude la possibilità di affiancare all’attività di famiglia anche delle opportunità nel mondo dello spettacolo. Se lo vedremo mai a Temptation Island? Difficile, perché a frenarlo sarebbe proprio la sua grande gelosia!

Avendo partecipato sia a Uomini e Donne sia a Temptation Island, che differenza c'è fra i due reality?

"Sicuramente sono due reality molto diversi tra loro. In Temptation Island ti trovi in mezzo a delle coppie già formate – quindi non vai lì per cercare l’amore – e per come l’ho vissuto io nel ruolo di tentatore il mio obiettivo era quello di far comprendere a Sabrina il tipo di relazione che stava vivendo. Anche se poi si è parlato del fatto che secondo alcuni la abbia illusa, io ero lì solo ed esclusivamente per aprirle gli occhi. Uomini e Donne? Qui ci si mette in gioco trovare l’anima gemella ed io sono stato molto fortunato a incontrare Giulia".

Dopo aver scelto Giulia a gennaio siete andati subito a convivere, come mai questo passo importante?

"In realtà nelle ultime due esterne glielo avevo chiesto, d’altronde come avevo fatto anche con Giovanna. La differenza è che Giovanna mi aveva risposto che, lavorando a Roma, all’inizio avremmo fatto avanti e indietro, mentre Giulia non ha esitato neanche un secondo dicendomi che mi avrebbe seguito ovunque. Questo, come anche altre cose, mi ha portato alla fine a scegliere Giulia perché sapevo che lei avrebbe messo me davanti a qualsiasi altra cosa. Così, appena uscito dal programma, ho iniziato a cercare delle case a Valenza per andare a convivere, detto fatto!".

Che effetto ha avuto lo scoppio della pandemia sull’inizio della vostra storia d’amore?

"La pandemia ci ha costretto a conoscerci affondo, il che in un certo senso è stato anche positivo. Certo, all’inizio i nostri programmi erano ben altri visto che volevamo fare un viaggio insieme… Complessivamente, devo dire che la difficoltà più grande è stata quella di non avere i propri spazi, ma con l’amore abbiamo superato anche questi mesi difficili".

Quale la sorpresa più bella che ti ha riservato la convivenza?

"Sicuramente ho conosciuto una Giulia diversa rispetto a quella che avevo conosciuto in televisione in quanto era intimorita dalle telecamere. D’altronde, tutta Italia guarda Uomini e Donne e questo la costringeva a valutare con attenzione ogni parola e gesto. Non appena andati a convivere, giorno dopo giorno, ho scoperto in lei una persona tosta, una vera donna che sa starmi all’altezza".

E quella più brutta?

"In realtà nessuna, anche perché quelle poche cose negative che ha le ho poi metabolizzate con il passare del tempo. Ad esempio, anche Giulia come tutti ha i suoi difetti – è di una testardaggine incredibile, è logorroica – ma niente di così grave da farmi passare la voglia di costruire un futuro con lei".

Cosa ti ha portato a scegliere Giulia al posto di Giovanna?

"Confesso che all’inizio ero più inclinato a scegliere Giovanna. Tuttavia, durante le feste di Natale, stando da solo ho avuto modo di riflettere meglio su chi fosse la persona che realmente mi mancava. Ho capito così che mi mancava Giulia da morire, e non Giovanna".

Pensi che la non scelta di Giovanna l’abbia spinta tra le braccia di Sammy?

"Sono sicuro che Giovanna provasse dei sentimenti per me, ma non a tal punto da impedirle di fare il suo percorso. Per come la vedo io, nel giorno in cui si è seduta sul trono, non ero più al centro dei suoi pensieri".

Cosa ne pensi della rottura tra Giovanna e Sammy?

"Io credo che, come me, Giovanna abbia partecipato a Uomini e Donne con la speranza di trovare l’amore. Più che altro, per come l’ho conosciuta io, lei sapeva che con Sammy non sarebbe andata bene. Nonostante ciò, ci ha provato lo stesso a far funzionare le cose tra loro ma sappiamo benissimo poi come sia andata".

C’è qualcosa che avresti voluto dirle?

"Il giorno della scelta avrei voluto farle capire quanto sia difficile stare sul trono. È stato fin troppo facile infatti darmi contro come tronista per non averla scelta incolpandomi di averla presa in giro. Da parte mia, però, non credo in alcun modo di averla illusa, ho solo fatto la mia scelta. A distanza di tempo, si è resa lei stessa conto di quanto scegliere sia difficile e sono sicuro che oggi, se ne avesse la possibilità, si comporterebbe diversamente nei miei confronti".

Un ex tronista, Amedeo Venza, sostiene che con Giulia vi conoscevate già prima di entrare a Uomini e Donne: è andata davvero così?

"Caz***e! Non ci siamo infatti mai incrociati e per smentire tutto ciò abbiamo pubblicato alcune stories dove lei dimostrava di essere in Puglia ed io a Formentera. Mi stupisco ancora di chi crede a questa storia… Inoltre, c’è da dire che partecipare a Uomini e Donne sia un’opportunità unica, quindi non capisco proprio perché avrei dovuto tradire la fiducia la redazione del programma e del pubblico da casa, non avrebbe avuto alcun senso, non sono quel tipo di persona".

E quando si parlava di una presunta crisi tra te e Giulia, cosa c’è di vero?

"Anche in questo caso non c’è niente di vero. È successo che c’è stato un momento in cui non la seguivo più, ma l’ho fatto solo per scherzo, tant’è che l’ho subito riaggiunta poco dopo. Altro che crisi, qui va tutto alla grande!".

C’è qualche progetto di coppia all’orizzonte?

"Come coppia credo di aver già fatto un passo molto importante con la convivenza. Certo, quando hai 30 anni e sei innamorato come noi è normale sognare il matrimonio e una famiglia, ma per ora un passo alla volta".

Come preferiresti vivere i tuoi prossimi traguardi con Giulia?

"Devo dire che l’attenzione del pubblico non la percepisco in modo negativo, anzi. Pertanto, nel caso ci fosse l’opportunità di festeggiare qualcosa di davvero importante per noi, non sentirei la necessità di tenerla in privato".

A livello Iavorativo come vanno Ie cose?

"Lavorando nell’oreficeria, con Giulia stiamo lavorando a un progetto tutto nostro, ossia una nuova linea di gioielli in argento. Questo è il mio lavoro, qualsiasi altra opportunità nel mondo dello spettacolo la considero solo un di più. Non sono assolutamente in cerca di fama a tutti i costi".

E se vi invitassero a Temptation Island?

"Partecipare a come coppia? Mi viene già l’ansia adesso! È un programma bellissimo ma solo il pensiero che i ragazzi ci provino con lei mi fa impazzire".

