De Lellis scatena la polemica: "Ti piacerebbe essere Belen..."

Continua ad essere al centro del gossip Giulia De Lellis, che nelle ultime ore è finita al centro di una polemica social per aver imitato Belen Rodriguez in un video di TikTok.

La sua storia d’amore con Andrea Damante è finalmente uscita allo scoperto: Giulia e il dj veronese si sono mostrati insieme in un video Instagram confermando le voci che circolano da mesi. I due stanno trascorrendo insieme la quarantena e, sebbene cerchino di centellinare le loro apparizioni social, hanno di fatto ufficializzato il ritorno di fiamma. I tradimenti di lui sono ormai acqua passata e sembra che la De Lellis abbia deciso di perdonare quanto accaduto in passato e dare a lei e al suo fidanzato una terza possibilità.

Così tra un pranzetto sul terrazzo, una sessione di fitness e un tutorial di trucco e parrucco, la De Lellis ha deciso di sbarcare anche su TikTok cimentandosi in una serie di video buffi durante i quali si è presa in giro da sola, commentando i tradimenti di Damante. Ciò che però ha fatto storcere il naso alla rete è stato uno degli ultimi video in cui Giulia ha imitato Belen Rodriguez.

Con la voce di Virginia Raffaele, la De Lellis si è calata nei panni della showgirl argentina, ma l’ironia non è stata colta da tutti. Tra le due, che hanno in comune un ex fidanzato, Andrea Iannone, non è noto sapere se scorra o meno buon sangue. Andrea Damante è un grande amico di Cecilia e Ignazio Moser e, mesi addietro, venne fuori un gossip relativo un presunto flirt tra lui e Belen. Quest’ultima smentì categoricamente la notizia, parlando di amicizia che li lega visti i rapporti tra il dj veronese e il fidanzato della sorella.

Tra le due donne, dunque, pare non ci siano motivi di grande astio, ma l’imitazione dell’argentina ha ugualmente scatenato le critiche contro la De Lellis. “Le piacerebbe essere Belen”, “Quanto è furba. Scatena la polemica per fare parlare di lei...”, “Si è montata la testa, ‘sta ridicola”, hanno tuonato alcuni utenti della rete, “Le piacerebbe essere Belen! Diciamo che il copione è più o meno quello: si è messa con un suo ex e le ha pure copiato il ritorno di fiamma con la differenza che Damante non è De Martino”, “Che pagliaccia! Non sa più cosa inventarsi”, “Quanto è poveraccia, neanche l’unghia di Belen”, si continua a leggere tra i commenti al vetriolo.