Gli uomini che hanno (ri)portato Giulia De Lellis fra le braccia di Damante

Il successo di Giulia De Lellis è repentino: ha bruciato le tappe lei che, nel giro di pochi anni, e a soli 24 anni è emersa sulla scena televisiva e del gossip come una delle più brillanti influencer italiane. L'exploit della bella mora di Pomezia avviene nel 2016 grazie alla sua partecipazione come corteggiatrice a Uomini e Donne. Nel dating show delle coppie scocca la scintilla tra la ragazza e Andrea Damante che in veste di tronista la preferisce alle altre candidate. Tra i due scoppia l'amore e decidono di frequentarsi. La De Lellis, che nel frattempo comincia ad accrescere il suo seguito sui social, attira l'attenzione sulla sua love story. Il dating show di Maria De Filippi la lancia nello star system e diviene in un lampo un'influencer e youtuber di successo: sul suo account si diletta a sponsorizzare prodotti di bellezza e a confezionare tutorial di make-up.

L’influencer nasce a Roma il 15 gennaio del 1996 e trascorre i primi anni della sua giovinezza a Pomezia. Si diploma all'Istituto professionale di moda e arte a Nettuno. La De Leliis è cresciuta in un clima familiare amorevole, legata moltissimo al fratello, Giuseppe, e alla sorella, Veronica, nata da una relazione precedente della madre. E poi l'affetto infinito che nutre per la nipotina Matilde, e non da ultima la sua amatisima Guenda, la cagnolina di Giulia. Ma il bel quadretto da famiglia unita viene deturpato dalla separazione dei genitori che indusse la giovane in uno stato di grande sofferenza. Grazie alle cure della nonna, Giulia riuscì a superare la fase infelice. Ma in seguito il terribile evento del terremoto di Amatrice, nel 2017, le fece perdere due figure a lei care: la zia e un cugino, causandole ulteriore motivo di afflizione.

Esperta di tendenze è il ruolo che ha sposato per la vita e che rispecchia se stessa. Approda nel 2017 al reality dei reality, il Grande Fratello Vip. La parentesi nella Casa di Cinecittà le consente un bagno di popolarità enorme, facendola conoscere al grande pubblico non solo per la storia con l'ex tronista, Andrea Damante. Dopo l'importante esperienza televisiva molti scoprono la sua grande passione per la moda e la sua attività di influencer ne riceve un grande beneficio. La fama rapida attira l'attenzione di brand celebri che la scelgono come loro testimonial, facendole realizzare, altresì, il suo sogno di firmare una collezione tutta sua grazie alla collaborazione con case di moda, come la Bikini Lovers.

Nel 2017 partecipa al Grande fratello Vip e il soggiorno nella Casa più spiata d'Italia la fa notare alla Gialappa’s Band che la prende di mira nelle loro clip. La De Lellis non esce vincitrice da quell'edizione del reality ma le è servito per rendersi protagonista nell'agone dello showbiz e accerescere la sua notorietà. Nel 2019 appare nuovamente in televisone nello speciale Uomini e Donne-La Scelta nel suo ruolo di stylist dispensando dritte a tronisti e corteggiatori in fatto di outfit più "modaioli". Giulia de Lellis è seguitissima su Instagram, dove conta oltre 4 milioni di follower. Le sue istantanee fanno incetta di like a vagonate e i suoi fan la ergono a icona di stile e loro reginetta social. Nel 2018 appare nelle gigantografie pubblicitarie come testimonial d'eccezione di varie campagne di noti brand, tra cui Blumarine e Maybelline.

Nonostante abbia raggiunto la notorietà nel mondo dello spettacolo, il grande sogno di Giulia De Lellis sin da bambina è stato quello di diventare una stilista e dare vita a delle sue creazioni di moda. Con l'attività florida di influencer ha fatto centro. Ma non è bastato all'ambiziosa ragazza: nel 2018, finalmente, ha visto materializzarsi il suo desiderio di lanciare un suo brand di moda, Sol Wears Women, con il supporto di sua madre Sandra e sua zia. Nel 2019 scrive in collaborazione con Stella Pulpo il libro "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!", edito da Mondadori: una storia di tradimenti che attinge alla rottura con Andrea Damante. Nel giro di pochi mesi il volume ha venduto in Italia oltre 100mila copie. Guardando la parabola di vita privata e professionale della De Lellis si può certamente affermare che abbia fatto suo il motto popolare: "Volere è potere".

Giulia De Lellis e Andrea Damante: la storia nata a Uomini e Donne

La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ha trafitto il cuore dei due, ma anche di tutti i telespettatori che hanno seguito le traversie del loro legame amoroso per ben due anni. Il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, è stato galeotto, facendoli incontrare: Giulia, candidata a conquistare il cuore di Damante nel ruolo di corteggiatrice, c'è l'ha fatta. I due usciti da innamorati dallo studio Mediaset il 20 maggio 2016 sono andati poco dopo a convivere. La loro liaison è stata vissuta in modo pubblico e gli istanti intimi del loro amore sono stati condivisi via social con i fan, che hanno seguito attimo per attimo l'evoluzione della loro storia. La coppia era inseparabile e si vociferava già di probabili nozze all'orizzonte e chissà di avere dei figli insieme.

Poi d'émblé il colpo al cuore per tanti fan: dopo due anni di relazione, il 18 aprile 2018, tramite il canale social web la De Lellis comunica che lei e Andrea si sono lasciati, per la grande sorpresa di tutti. In una storia Instagram ha raccontato: " Come tutte le cose brutte passeranno. Non vi darò altre spiegazioni. Quando una storia finisce è sempre colpa di entrambi ". Poi la rottura della coppia televisiva del momento ha attirato l'attenzione dei media. E da allora l'ex gieffina è stata invitata in ogni dove per parlare della fine brusca dela sua storia d'amore. Ospite nel talk pomeridiano del sabato, Verissimo, ha fatto sapere ai microfoni di Silvia Toffanin: " Quando si viene tradite, si è costrette a smettere di amare, ma il sentimento non svanisce da un giorno all’altro ". La ex corteggiatrice ha scandagliato nei minimi dattagli la vicenda dolorosa del tradimento di Damante ai suoi danni, ammettendo di essere stata cornificata sotto il suo naso.

La bella mora ha informato la platea italiana che un giorno come un altro, mentre il suo ex compagno era impegnato in un viaggio di lavoro, ha scoperto l'ineffabile, di essere finita di botto tra la schiera dei cornuti: " Sono rientrata in casa, quella che al tempo era la nostra casa, ho acceso quello che all’epoca era il nostro computer, e ho trovato del materiale poco chiaro ". E questo è lo stesso racconto che si rinviene nel piccante libro. Non ha mai disvelato di quale materiale osceno si trattasse. Ma la delusione è stata enorme e come uno tsunami l'ansia l'ha assalita d'un baleno. " Ho preso il telefono e, una ad una, ho chiamato le candidate ", le presunte amanti con cui Damante l’avrebbe tradita. " Ho voluto sapere tutto, come una masochista ", ha confessato a Verissimo, esternando il suo profondo sconforto per un sogno di vita disilluso. Poi le valigie preparate in fretta per chiudere per sempre quella parentesi di amore fittizio.

Il deejay veronese è stato di colpo escluso dal suo cuore e dalla sua casa. " Ho preso la sua playstation a martellate, l’ho infilata sotto la doccia, ho strappato tutti i fili - ha confidato alla Toffanin -. Ho distrutto il suo guardaroba, bucato le suole delle scarpe da sotto, così che se anche non lo avesse visto, l’avrebbe sentito ". Dopo l'addio i due hanno tentato vari ritorni di fiamma e riavvicinamenti, ma con un esito fallimentare. " Ci abbiamo provato, ma il perdono è come l’altezza: o ce l’hai o non ce l’hai, ed io non ce l’ho ", ha esternato sconfitta e sconsolata nell'intervista rilasciata al magazine Vanity Fair. L'influencer di Pomezia ha svelato al giornale alcuni retroscena sulla rottura con Andrea Damate. Nell'intervista ha parlato del momento in cui ha scoperto dentro di sé che la relazione era a un binario morto: " Eravamo in Kenya insieme, su una mongolfiera, ma quel panorama mozzafiato lo stavo guardando da sola, anche se lui era vicino a me ". La De Lellis ha raccontato, inoltre, che quella vacanza romantica è stata rivelatrice dei suoi sentimenti per Andrea e fatto aprire gli occhi sulla realtè circostante: " In quel momento ho capito che l'amore non basta ".

Il post Damante: da Jeremias Rodriguez a Irama

Dopo poche settimane dalla sua separzione con l'ex tronista, Giulia De Lellis è stata avvistata in compagnia del fratello della nota showgirl argentina Belen, ovvero, Jeremias Rodriguez. Con i fan a bocca asciutta e avidi di sapere le reali motivazioni dietro la rottura della storia, la De Lellis e Damante tengono tutto secretato nel loro intimo. Superata la parentesi dei lanci di accuse sul tradimento di Damante a colpi di post social e storie Instagram, l'inflluencer pare decisa a chiudere quella fase e guardare altrove. Lei va a vivere da sola rimanendo nella città di lui, Verona, e prosegue la sua carriera come modella ed esperta di tendenza di moda. Il gossip, ormai, ha preso di mira la splendida ex gieffina e segue da vicino i suoi spostamenti. In quel frangente si è avvicinata a Jeremias Rodriguez per cercare forse una spalla su cui piangere e condividere le sue pene d'amore. L'amicizia nata nel corso della loro partecipazione al reality dei vip, il Grande Fratello, è proseguita fuori dal contesto televisivo. E' nata una bella frequentazione assidua non sfuggita all'occhio invadente del gossip. Il tete à tete tra la De Lellis e il fratello di Belen Rodriguez era soltanto una semplice e innocente amicizia o tra i due era sbocciato un qualche sentimento più profondo?

Jeremias a parte, Giulia De Lellis nel periodo post Damante andava decantando il suo status di donna single, senza rimorso alcuno per la sua scelta di cuore. Tutto a un tratto il gossip ha vociferato su una presunta love story tra lei e Cristiano Iovino, il suo personal trainer. Ma anche di questo flirt nulla di comprovato e confermato dalla diretta protagonista. Poi lo scoop giornalistico: sullo scadere del 2018 viene paparazzata a cena con Irama, il cantante che si è aggiudicato la vittoria al talent show Amici nell'edizione di quell'anno. Finalmente la De Lellis conferma la veridicità della liaison amorosa e pare che i due siano molto presi l'uno dall'altra in quello che era una storia seria. Nel giro di qualche mese, il 5 marzo 2019, Irama comunca ai fan sui social la fine della storia con l'ex gieffina vip. In una sua storia IG ha confessato: " La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme ".

L'amore a velocità folle con il bel centauro Andrea Iannone

L'estate del 2019 è iniziata all'insegna dell'amore per l'ex di Uomini e Donne. Agli albori della stagione del passione, Giulia De Lellis ha visto palpitare il suo cuore per il motocliclista Andrea Iannone. Dopo il grande amore per Andrea Damante la De Lellis si è unita in love ad un altro Andrea. Oltre un anno dopo Giulia ritrova l'amore incontrando la dolce metà, Iannone, ex storico di Belen Rodriguez. I due sembrano innamoratissimi agli occhi di tutti, appaiono come la coppia del secolo destinata a rimanere insieme forever. E come vuole la moda dei millenials, l'amore viaggia in diretta sui social: ogni momento di intimità è condiviso con i fan con dediche d'amore a suggello della felicità reciproca.

Il pilota e l'influencer si sono conosciuti a una cena invitati da amici in comune, come ha riferito la De Lellis in un occasione. La relazione iniziata a singhiozzo, stentava a partire perché "m i stava antipatico ", come ha raccontato l'ex corteggiatrice in un'intervista. Pare sia stato lui ad aver preso l'iniziativa di corteggiarla. " È stato paziente, educato, è entrato in punta di piedi nella mia vita ", ha confessato l'ex gieffina.

La De Lellis e Iannone hanno fatto parlare della loro storia i media nazionali durante l'estate 2019. Ai vari eventi mondani erano la coppia delle coppie: belli e innamorati. A inizio giugno hanno ufficializzato la relazione amorosa nel corso di una vacanza romantica in Sardegna in cui si sono dati alla pazza gioia e il gossip ne ha approfittato per immortalarli in ogni luogo "vippaiolo". Naturalmente ogni evento è puntualmente trasposto sui loro profili ufficiali social e raccontato dai due con dovizia di particolari e scatti bollenti a due. Più tardi arriva la data del compleanno di Andrea Iannone, in cui compie i suoi primi 30 anni. Giulia vuole fargli una magnifica sorpresa e organizza un mega party presso una masseria in Puglia. Sembrava che tutto proseguisse per il meglio e che il loro amore andasse a gonfie vele.

Una storia nata e vissuta sui social e non poteva che terminare anche sul web. I fan insospettitisi non vedendo più foto in comune, cominciano a ipotizzare che tra i due sia rottura. Le aspirazioni di coppia infrante: fine della convivenza e fine dei propositi di convolare a nozze. L'ex concorrente di Grande Fratello Vip ha fatto le valigie per la seconda volta, e abbandona l'abitazione di Lugano di proprietà del centauro, dove i due convivevano insieme, per ritornare nella casa di famiglia. Molti avevano annusato aria di crisi nel loro rapporto. Dopo il compleanno di Giulia nel gennaio 2020 i due non sono più apparsi insieme in pubblico. La conferma arriva il 12 marzo dalla diretta ineressata via social: " Per quanto riguarda Andre: ragazzi, se sono tre settimane che non parlo e comunque faccio dell’altro, vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto delicati nel capire la situazione. Si dice a buon intenditor poche parole. Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare, dare ogni volta spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale ", annuncia la fashion blogger. " Sono momenti delicati ", scrive l'influencer su Instagram. E per avallare la sua decisione Giulia De Lellis posta una sua foto comunicando di aver cambiato prospettiva di vita dopo l'illuminazione avuta in seguito a un brutto male che aveva colpito un suo amico.

Dopo settimane in cui il gossip ha battuto di continuo sulla notizia della rottura tra il pilota e l'influencer di grido, Iannone e la De Lellis hanno confermato senza tabù la fine della loro relazione. Ma le motivazioni non sono state disvelate lasciando i fan delusi e con un pugno di mosche in mano. Proprio per rispondere alle domande incessanti dei suoi follower sul reale motivo che ha portato alla separazione, e per placare la curiostà di massa, è stato il bel mortociclista a fornire la sua versione tramite una chat aperta su Instagram in cui ha esternato ai suoi fan alcune impressioni sulla love story naufragata con Giulia: " Il segreto è non accontentarsi. Trovare la persona con la quale condividere tutto. Non è facile e spesso non è per sempre… l’importante è non avere rimpianti e conservare il rispetto per ciò che è stato. Di sicuro l’amore vero arriva sempre al momento giusto. E se non è arrivato non è il momento giusto ". Erano in molti a scommettere sul matrimonio imminente tra la coppia vip. Dopo più di un anno di legame e una convivenza a Lugano in cui apparivano affiatati e persi d'amore per l'altro, ecco la scacco matto che ha fatto crollare ogni ideale di fututo a due. Addirittura sulla mano di Giulia era spuntato un anello di fidanzamento che faceva presagire un lieto epilogo. E invece...l'addio definitivo annuciato al pubblico su Instagram.

Insomma, il grande amore esibito sulle copertine e sotto i riflettori è scoppiato a febbraio scorso. C'è da aggiungere che il carismatico Iannone si è visto piombare addosso una squalifica per doping il 17 dicembre 2019, che in molti ipotizzano sia una delle cause alla base della crisi e poi della separazione con l'influencer. Pare che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo la notiza della positività al doping abbia voltato le spalle allo sportivo non rimanendogli accanto per supportarlo. Pare che questa non sia una delle fasi più belle della sua vita per il pilota. Sino a oggi nessuno dei due protagonisti ha rilasciato dichiarazioni più approfondite che rivelino il reale retroscena che ha indotto a interrompere la liaison.

La De Lellis si reinventa scrittrice: il libro sui tradimenti di Damante

Ecco il messaggio social di Giulia De Lellis che annuncia l'uscita della sua prima impresa editoriale: " Ciao, sono Giulia e il 18 aprile ho scoperto di avere le corna ". La stessa data in cui aveva comunicato ai suoi fan in una storia IG l'avvenuta rottura dall'ex fidanzato, Andrea Damante. Il libro uscito per Mondadori il 17 settembre 2019 dal titolo provocatorio che arriva alla pancia della gente: " Le corna stanno bene su tutto ", e relativo sottotitolo: " Ma io stavo meglio senza! ", ha colpito nel segno. Giulia nei panni di scrittrice ha fatto scalpore e sollevato un gran polverone mediatico. Non si può dire che la De lellis sia una vera letterata e nei panni di influencer è stata molto criticata e osteggiata per la sua scelta audace di dare alle stampe un libro. Malgrando gli attacchi velenosi e la critica pungente, il volume è balzato in cima alle classifiche di vendita sui siti online. Praticamente un successo, inaspettato, che ha fatto salire le quotazioni della mora romana.

Il pubblico non attendeva altro che conoscere nei dettagli e scrutare nelle pieghe di quell'amore naufragato. Il tema a oggetto del libro lo rivela in anteprima il titolo: è la storia di tradimenti in amore. In particolare, racconta delle corna perpetrate dall'ex Tronista del programma di Maria De Filippi, incurante dei sentimenti dell'ex fidanzata Giulia De Lellis, nel corso della love story. La giovane influencer, già famosa sul web, dopo aver metabolizzato la brutta vicenda di corna e sotterfugi decide di cristallizare e rendere indelebile su carta i dettagli privati del tradimento del deejay.

A dire il vero la vera autrice del testo, a parte la protagonista della storia di corna, è la blogger e scrittrice Stella Pulpo, reduce da un'altra esperienza editoriale, "Memorie di una vagina". La Pulpo ha aiutato Giulia passo per passo a scendere nei meandri della sua interiorità, e scavare nel suo profondo per trarre le emozioni più vere, più pure in fatto di cuore e tradimenti, per poi trasporle con veridicità e senza infingimenti sulla carta. L'intento della scrittrice è far arrivare la storia dolorosa vissuta in prima persona dall'ex gieffina vip nei cuori del pubblico senza tabù e inibizioni per rivelare la realtà vera e non quella propinata dal gossip, nell'auspicio di supportare le altre donne che vivono lo stesso dramma di cuore. E' stato il nome del Giulia De Lellis stampato in copertina, influencer ora in auge che tante ragazze e adolescenti vorrebbero imitare anelando alla sua fama a scatenare la querelle pubblica. Dopo la pubblicazione del volume è suo il centro della scena: la ex corteggiatrice nata a Uomini e Donne, e, oggi, reginetta delle influencer sul web dove conta oltre 4 milioni di fan accaniti che pendono dalle sue gesta, è arrivata all'apice del successo.

Giulia torna fra le braccia di Damante

La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante nata nello studio del dating show Mediaset ha fatto sognare a occhi aperti schiere di telespettatori di Uomini e Donne. Nelle ultime settimane il rincorrersi di voci su un loro ritorno di fiamma ha tenuto banco su tutti i siti e giornali di cronaca rosa. I fan facevano il tifo per loro perché catturati dalla profondità del loro amore nonché dalla loro bellezza fisica. Poi la rottura avvenuta due anni fa in diretta social. Per la gioia di milioni di ammiratori, ecco che, poco prima dell'imperversare della pandemia del coronavirus, l'amore tra i due è tornato a brillare e a fare breccia nei cuori di molti. Sin da quando la De lellis e Iannone avevano annunciato sui social la fine della loro love story già molti intravedevano l'ombra dell'ex fidanzato storico, Andrea Damante, e un ritorno di fiamma con la fashion stylist di Pomezia.

Lo scoop orchestrato dai paparazzi sguinzagliati dalla rivsta Chi ha svelato l'arcano: Giulia e Andrea sono tornati in love. Il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini ha "pizzicato" i due nei pressi dell'abitazione dell'influencer a Pomezia. Nelle foto pubblicate da Chi si vedono Giulia De Lellis e Andrea Damante intenti a scaricare l'auto di scorte della spesa per rimpinguare le credenze di casa per rimpinguare le credenze di casa in vista dell'isolamento forzato della quarantena. La coppia è stata smascherata in flagrante e quale prova migliore di immagini fotografiche per fornire la conferma alla platea dei fan che i due piccioncini stiano trascorrendo cheek to cheek l'isolamento forzato insieme ai familiari dell'ex gieffina. Anche se lo scoop ha sconcertato i fan, molti sospettavano una reunion in corso tra i due ex fidanzati. In fin dei conti è stata la stessa De Lellis a seminare vari indizi sui social, nelle varie dirette Instagram per informare della sua quarantena e tenere compagnia ai suoi follower. Tanti si erano accorti di coincidenze assurde e dettagli sospetti. Prima l'ex corteggiatrice aveva indossato una felpa del dj veronese, poi i medesimi sfondi sulle rispettive chat IG dei due. Facendo due più due i fan avevano ben inteso che Damante e la De Lellis stessero vivendo sotto lo stesso tetto il periodo difficile dovuto all'emergenza sanitaria. La mora web influencer aveva lasciato trapelare da qualche sua risposta ai fan il fatto che lei e il dj di Verona fossero tornati insieme.

Giulia De Lellis e Andrea sono nuovamente in love. L'amore tra i due ex, conosciutisi dentro lo studio di Uomini e Donne, è rinato nei loro cuori. Dopo lo strappo doloroso e la separazione brusca dovuta ai tradimenti dell'ex tronista, la reunion è stata confermata pubblicamente da Damante in una diretta Instagram con i comici Pio e Amedeo. Non c'è più dubbio sul ritorno di fiamma tra l'ex gieffina e il dj: oggi Giulia e Andrea sono tornati insieme ancora più consapevoli dei loro sentimenti reciproci. La sorpresa dei fan è stata grandissima per il riavvicinamento della coppia visto che sino a pochi mesi fa lei sembrava felicissima accanto al motociclista Andrea Iannone. Parlando schiettamente con gli attori Pio e Amedeo in una chat social, Damante ha, finalmente, ufficializzato la reunion con Giulia, e non ha perso l'occasione per lanciare una frecciatina contro il suo ex rivale in amore, Iannone. L'ex Tronista ha spiattellato al mondo il suo amore per Giulia senza più nascondersi dietro un dito: " Io e lei ci siamo sempre voluti bene ", ha confessato il deejay, ammettendo che la sua fidanzata ritrovata lo stesse ricolmando di attenzioni e di coccole e di prelibati manicaretti culinari. Oltre la facciata da donna in carriera, da web influencer super sexy, si cela una tradizionale massaia d'altri tempi.

Ad oggi, i due stanno insieme. Sono felici. Sui social hanno ricominciato a pubblicare foto e video in cui compaiono entrambi e sono tornati a far sognare i fan.