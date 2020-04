Giulia De Lellis ironizza sulle corna su TikTok

Classe ‘96, Giulia De Lellis deve il suo successo al seguitissimo dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne dove lei, in veste di corteggiatrice, è riuscita a conquistare il cuore del tronista Andrea Damante. I due sono andati quasi immediatamente a convivere e la loro storia d’amore ha visto i fan molto coinvolti, visto che entrambi hanno sempre condiviso innumerevoli scatti del tempo trascorso insieme. Tuttavia, con grande sorpresa di tutti, nel 2018, in una sua Instagram story Giulia ha annunciato di essersi separata da Damante, raccontando: "Come tutte le cose brutte passeranno. Non vi darò altre spiegazioni. Quando una storia finisce è sempre colpa di entrambi" .

Contro tutti i pronostici e in piena quarantena da coronavirus, i due hanno annunciato di aver ricominciato a frequentarsi e di aver deciso di trascorrere la quarantena insieme. Insomma, un ritorno di fiamma davvero inaspettato e che, se da un lato ha suscitato la felicità dei fan nostalgici che sognavano da tempo un ritorno di fiamma dei Damellis, dall’altro invece ha sollevato non poche polemiche, soprattutto per via della sua scarsa coerenza di Giulia dato che aveva affermato più volte di aver voltato definitivamente pagina. Per non parlare di chi sostiene che non si possa perdonare un tradimento, un chiaro riferimento alle scappatelle che, secondo quanto si legge in Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, avrebbero avuto come protagonista proprio il Dama, motivo che li avrebbe poi portati alla rottura.

Così, per sdrammatizzare la situazione, Giulia De Lellis è sbarcata su TikTok dove, oltre a ballare e scherzare, ha iniziato a doppiare scene tratte da film e trasmissioni televisive che parlano appunto di tradimenti. Ieri, ad esempio, ha pubblicato un video doppiando una scena del film La verità è che non gli piaci abbastanza. Nella pellicola di successo, una signora raccontava la sua vita e i tradimenti subiti dai compagni. Nello specifico, la donna raccontava di aver avuto tre mariti: il primo l'aveva tradita con la segretaria e quando lo aveva scoperto era stata male per lui, il secondo con la sorella e l'ultimo era stato molto bravo a coprire tutte le tracce. La donna aveva scoperto le scappatelle dell'uomo soltanto dopo la sua morte.

Giulia ha pubblicato poi un secondo video sempre inerente ai tradimenti subiti dalle donne e sempre doppiando la voce di una persona terza. In questo caso ha scelto la voce di una nota comica italiana, Teresa Mannino, in cui viene spiegato – in chiave ironica – che le donne superano i tradimenti dopo un primo momento di rabbia.

Insomma, che Giulia abbia voluto in qualche modo difendere Andrea Damante con questo siparietto social? Difficile a dirsi, ma sta di fatto che, guardando agli ultimi avvenimenti, sembra proprio che i due siano pronti per lasciarsi il passato alle spalle.

