Giulia de Lellis crede a Damante: "Con il tempo le persone cambiano"

I tradimenti di Andrea Damante sono un lontano ricordo per Giulia De Lellis, che ha deciso di perdonare l’ex fidanzato lasciandosi alle spalle le “corna” di cui ha parlato nel libro che ha avuto tanto successo.

La scelta di tornare tra le braccia dell’ex, mettendo da parte la sua storia con Andrea Iannone, ha fatto molto discutere e, per diverse settimane, i Damellis sono stati al centro del gossip. Giulia e Andrea, infatti, hanno tentato di tenere nascosto il loro riavvicinamento, ma una serie di indizi seminati sui social e la presenza dei paparazzi sotto casa della influencer, hanno confermato il ritorno di fiamma prima del loro annuncio ufficiale.

Giulia, però, ha difeso a spada tratta la scelta di ritornare tra le braccia del dj veronese e, dopo aver commentato il post della giornalista Selvaggia Lucarelli, invitando tutti a non preoccuparsi per lei e per l’esito di questo riavvicinamento perché, nella peggiore delle ipotesi, sarà l’unica a soffrirne, la De Lellis si è prestata alle domande di alcuni fan ribadendo, ancora una volta, tutte le buone intenzioni con Damante.

A chi le ha chiesto se una persona potesse cambiare nel tempo, infatti, Giulia non ha esitato a rispondere. “ Con il tempo – ha scritto - . Penso che le persone possano crescere e crescendo sì, si cambia un po '”. Pur non avendo fatto chiaro riferimento ad Andrea Damante, dunque, le parole della De Lellis sembrano essere riferite proprio a lui che, forse, con il passare degli anni è riuscito a comprendere quale sia la giusta importanza da dare ad una storia d’amore e alla persona che si ha accanto.