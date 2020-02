Giulia De Lellis si imbatte in Andrea Damante a un evento

Un giorno come un altro, o forse no. Proprio oggi, infatti, Giulia De Lellis e il suo ex Andrea Damante si sarebbero incontrati per caso in un negozio di scarpe di Milano.

Stando alle stories che Giulia De Lellis ha condiviso sul suo profilo Instagram, nel pomeriggio l’influencer romana si è recata presso uno dei negozi Golden Goose per farsi personalizzare con le sue iniziali un paio di sneakers bianche. Tutto alla grande fino a quando si è imbattuta nel bel dj che ha conosciuto a Uomini e Donne, il suo ex più famoso. Da parte sue, Andrea Damante si sarebbe trovato lì perché nel negozio vi lavora un suo grande amico. Quello che non è ancora ben chiaro, però, è se Giulia e Andrea si siano incontrati volutamente oppure se il destino ha giocato loro un brutto scherzo.

Tuttavia, stando agli orari nei quali hanno pubblicato le Stories incriminate, verrebbe da pensare che il Dama sia stato ospite del brand due ore dopo rispetto a Giulia, ma sui social network c'è chi non la pensa affatto così. L’influencer sempre informatissimo sulle vicende amorose dei vip Amedeo Venza, inoltre, sostiene che i due si siano incrociati e che tra loro ci sia stato parecchio imbarazzo. "Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono ritrovati insieme nella stessa azienda di scarpe personalizzate… Grande imbarazzo tra i due…" , ha scritto tra le sue stories.

Un particolare che però non è ancora emerso su questo incontro più o meno casuale, è quello sull'eventuale presenza dei nuovi compagni di Giulia e Andrea. Non si sa, infatti, se la De Lellis fosse accompagnata da Iannone, oppure se Damante avesse affianco Claudia Coppola questo pomeriggio.

Sta di fatto che da quando i due si sono lasciati lo scorso luglio, i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono finiti spesso e volentieri al centro del gossip per uno sperato ritorno di fiamma. Come ben sappiamo, infatti, mentre Giulia voleva vivere appieno la sua storia d’amore con il compagno, Andrea ha preferito il lavoro e il divertimento con il suo compagno di scorribande estive Ignazio Moser. Ma la verità è che, probabilmente, si è lasciato andare talmente tanto da tradirla ripetutamente. Si può perdonare un tradimento? Giulia sembra essere molto decisa a riguardo ed ha voltato pagina. Tuttavia, i fan dell'ex coppia non perdono l'occasione per monitorare i segnali che secondo loro il dj e l'influencer si manderebbero a distanza tramite i social network e qualche incontro fortuito.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?