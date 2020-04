Giulia De Lellis si sfoga sul lavoro interrotto: "Ce la stavamo vedendo brutta"

Dopo aver fatto parlare di sé per via del suo ritorno di fiamma con Andrea Damante, ufficializzato da quest'ultimo nel corso di una sua diretta Instagram -condivisa di recente con il duo comico Pio e Amedeo - Giulia De Lellis è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questo, per via di una serie di storie che lei ha pubblicato su Instagram e in cui ha, in particolare, motivato la sua scelta di allontanarsi per un pò di tempo dai suoi profili social.

"Mi sono presa un piccolo momento, perché volevo un po' starmene per i fatti miei -ha dichiarato in un video postato tra le sue nuove Instagram stories- , un po' distante dai social e devo dire che fa sempre bene e ve lo consiglio".

E riattivandosi in rete ha, poi, palesato agli utenti di aver dovuto riorganizzare il suo lavoro che aveva di recente subito una battuta d'arresto, senza lesinare allusioni alle difficoltà riscontrate in generale dai lavoratori durante la quarantena, disposta in Italia come misura anti-coronavirus. "Nel frattempo mi sono fatta dei progetti lavorativi -ha aggiunto, in un altro video postato tra le storie-, mi sono fatta dei piani, ho organizzato un po' il lavoro che per un attimo si stava interrompendo. Ma che fortuna sta ripartendo nel migliore dei modi. Spero che anche il vostro e le vostre situazioni si stiano riprendendo. Diciamo che ce la stavamo vedendo davvero brutta tutti quanti. Ma sembra che le cose si stiano rimettendo nel migliore dei modi".

E inoltre, sempre tra le storie su Instagram, ha consigliato al web alcuni esercizi di routine per il mantenimento del peso corporeo ideale: " Detto ciò, siccome sono tornata a rompervi le pa**e, mettetevi la tuta perché tra poco ci alleniamo. Condividerò con voi degli esercizi".

Ma non è solo per le indiscrezioni condivise con il web sulla sua attività lavorativa che la De Lellis, in queste ore, fa parlare di sè.

Particolarmente virale è diventato in rete il post che l'ex volto di Uomini e donne ha pubblicato di recente sul suo profilo Instagram e contenente due foto che la ritraggono mentre sfoggia un semplice cuscino, diventato ormai l'outfit all'ultimo grido ai tempi della quarantena, che tutti si divertono a sfoggiare sui social in foto corredate dall'hashtag #quarantinepillowchallenge.

Giulia De Lellis divide il web

Non mancano negli ultimi giorni le critiche, circa il ritorno di fiamma ufficializzato dai Damellis. Sui social, infatti, c'è chi ha sollevato una polemica accusando indirettamente i due ritrovati fidanzati, Giulia De Lellis e Andrea Damante, di aver pianificato il loro ricongiungimento in amore come fonte di business.